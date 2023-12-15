ERR – 71% жителей Эстонии выступают за отставку Каи Каллас

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Согласно результатам опроса, 71% жителей Эстонии поддерживают отставку лидера Каи Каллас с поста премьер-министра. Как передаёт ERR, подобные опросы проводятся с конца августа, и доля тех, кто поддерживает отставку премьер-министра, остаётся довольно стабильной.



AP

Отставку лидера Партии реформ Каи Каллас с поста премьер-министра поддерживают 71% жителей Эстонии. Как передаёт ERR, об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого социологической службой Norstat.

Такое количество респондентов ответили «да» или «скорее да» на вопрос «Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?».

23% ответили «нет» или «скорее нет», ещё 6% затруднились с ответом.

По сравнению с предыдущим опросом, проведённым месяц назад, доля поддерживающих отставку нынешней главы правительства выросла на три процентных пункта.

Как отмечает портал, с конца августа Nortsat проводила данный опрос в общей сложности шесть раз. Доля тех, кто поддерживает отставку премьер-министра, остаётся довольно стабильной.