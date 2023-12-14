 

Мнение: Таймкоды Кинострима

14.12.2023, 21:30, Разное
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ТАЙМКОДЫ
0:03 Начало
0:36 Вся страна обсуждает один сериал
3:05 Посмотренные российские сериалы. Евгения Борзых. Сериалы «Убить Риту», «Хрустальный»
4:48 Словечко «чушпан», было ли оно в Москве
6:54 О причине опоздания к киностриму
8:25 Не в восторге от «Слова пацана». Отсутствие мата
15:23 Представление. КНИГА
16:16 Тема бандитов и гопников в русских и западных фильмах
19:30 Просмотр сериала всей семьёй
21:54 Почему сериалы такого качества выходят раз в 30 лет
25:11 Воспоминания о бандах
26:38 Позиция «не смотрел и смотреть не буду»
31:53 Способно ли «Слово пацана» вовлечь в криминал. Повторение истории. Сериал не ретроспекция, а прогноз
45:16 Мат в «Слове…» есть?
47:53 Идеология НБС в «Слове пацана»
49:58 О сериале «Last Quest»
50:41 О своём опыте. В сериале не хватает реальной жути
52:53 Сериал «Чёрные дворы»
53:32 Близость систем ценностей зрителей и героев «Слова пацана»
55:30 Бюджет сериала. Союз Крыжовникова и Бондарчука
59:19 Почему дети из благополучных семей участвовали в бандах
1:05:15 Банды с точки зрения зоопсихологии
1:05:53 Разделение на неформальные районы – работа КГБ
1:09:15 Реакция на «Слово пацана» тех, кого били. Боль старых травм
1:14:59 Пришиваться — входить в банду
1:16:15 Интерес женщин к «Слову пацана». Антифеминистский сериал
1:20:06 Рабочие и бандиты не хотят своей жизни для детей
1:22:37 Вернулся Григорий: «Смотреть „Слово пацана”»?
1:24:14 Рекомендация: сериал «Хрустальный»
1:30:58 Сериалы «Сны Алисы» и «Азазель. Фандорин». Ненависть к демократии
1:34:12 Уличный криминал не носит национальной окраски
1:37:42 Вопросы кончились
КОНЕЦ

Источник: Размышления вольного социолога


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