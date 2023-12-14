Мнение: Таймкоды Кинострима

ТАЙМКОДЫ

0:03 Начало

0:36 Вся страна обсуждает один сериал

3:05 Посмотренные российские сериалы. Евгения Борзых. Сериалы «Убить Риту», «Хрустальный»

4:48 Словечко «чушпан», было ли оно в Москве

6:54 О причине опоздания к киностриму

8:25 Не в восторге от «Слова пацана». Отсутствие мата

15:23 Представление. КНИГА

16:16 Тема бандитов и гопников в русских и западных фильмах

19:30 Просмотр сериала всей семьёй

21:54 Почему сериалы такого качества выходят раз в 30 лет

25:11 Воспоминания о бандах

26:38 Позиция «не смотрел и смотреть не буду»

31:53 Способно ли «Слово пацана» вовлечь в криминал. Повторение истории. Сериал не ретроспекция, а прогноз

45:16 Мат в «Слове…» есть?

47:53 Идеология НБС в «Слове пацана»

49:58 О сериале «Last Quest»

50:41 О своём опыте. В сериале не хватает реальной жути

52:53 Сериал «Чёрные дворы»

53:32 Близость систем ценностей зрителей и героев «Слова пацана»

55:30 Бюджет сериала. Союз Крыжовникова и Бондарчука

59:19 Почему дети из благополучных семей участвовали в бандах

1:05:15 Банды с точки зрения зоопсихологии

1:05:53 Разделение на неформальные районы – работа КГБ

1:09:15 Реакция на «Слово пацана» тех, кого били. Боль старых травм

1:14:59 Пришиваться — входить в банду

1:16:15 Интерес женщин к «Слову пацана». Антифеминистский сериал

1:20:06 Рабочие и бандиты не хотят своей жизни для детей

1:22:37 Вернулся Григорий: «Смотреть „Слово пацана”»?

1:24:14 Рекомендация: сериал «Хрустальный»

1:30:58 Сериалы «Сны Алисы» и «Азазель. Фандорин». Ненависть к демократии

1:34:12 Уличный криминал не носит национальной окраски

1:37:42 Вопросы кончились

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