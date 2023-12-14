Tesla представила робота-андроида Optimus Gen 2

Как сообщает издание Electrek, компания Tesla презентовала новое поколение человекоподобного робота Optimus Gen 2, вес которого снизился на 10 килограммов, а скорость при ходьбе увеличилась на 30%.

Основное улучшение новинки, способной приседать, балансируя в процессе, заключается в навыке взаимодействия с мелкими и хрупкими предметами, что позволяет роботу брать куриные яйца и перекладывать их в другое место, не разбив. Обозреватели отмечают, что новая версия робота-андроида сможет продемонстрировать еще больше навыков после того, как инженеры Tesla разработают полноценное программное обеспечение, основанное на искусственном интеллекте.

Напомним, что прототип человекоподобного робота Optimus, стоимость которого составляет 1,8 миллиона рублей, был представлен в октябре 2022 года.