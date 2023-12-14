 

Скандалы: «Я — Волочкова и могу позволить себе все!»

14.12.2023, 20:17, Разное
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Известная балерина рассказала о завистнике Сергее Лазареве, голых королях и своей худобе

Едва Анастасия Волочкова представила в конце ноября премьеру своего очередного балетного шоу под названием «Одержимость», как в Сети появились сотни негативных комментариев от зрителей. Люди критиковали все: сюжет, сценографию, оформление сцены, но, главное, саму Анастасию — мол, и не танцует она вовсе, а просто ходит по сцене. Что об этом думает сама звезда балета? Чтобы выяснить это, «Мослента» связалась с Волочковой. Ниже — ее монолог.

«Чужой успех в России переживать не умеют»

Наш родной шоу-бизнес, к сожалению, не смог пережить того масштаба, с которым прошла премьера моего шоу. Для меня это ожидаемо. В проект было вложено много сил и денег. Цена этого проекта — 30 миллионов рублей. На сцене было 50 замечательных артистов, в зрительном зале сидели дорогие мне люди, в том числе и моя дочь Ариадна. Присутствовали также представители многих престижных СМИ. Я могу сказать, не кривя душой, что я довольна премьерой на все сто процентов. Но чужой успех у нас в России переживать достойно не умеют.

© Кадр: @volochkova_art

Пусть пишут, что хотят. От этого положение вещей не меняется, поймите. Я — Анастасия Волочкова, и я могу позволить себе абсолютно все! Надеюсь, это всем понятно. И это моя прерогатива — сделать умопомрачительное шоу, каких еще российская сцена не видела никогда. Я смогла, я сделала, у меня получилось.

«Конечно, я вижу зависть»

После премьеры я только один лишь день позволила себе отдохнуть. А дальше: премии, «Золотой граммофон», «Русское радио», съемки, дорожки, интервью. Мои золотые, у меня каждый день расписан поминутно! Я работаю безустанно! И, кстати, я свой проект «Одержимость» подарю москвичам перед Новым годом. Мое шоу состоится на одной из самых знаковых площадок столицы. Кто еще из наших отечественных артистов может этим похвастаться? Таких нет!

Конечно, я вижу зависть. Вижу ее и от некоторых зрителей, и от коллег. Тот же Сережа Лазарев, который не захотел со мной фотографироваться на красной ковровой дорожке. Ну а что это, если не зависть?

Артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова и певец Филипп Киркоров на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле».
© Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Если вы у этих недоброжелателей отнимете их статус, их декорации… Короли ведь останутся голыми! А если я, Анастасия Волочкова, останусь на сцене без костюмов и спецэффектов, то я в любом случае останусь звездой. Я ей всегда была и навсегда останусь.

«Только салатные листья!»

Многие обратили внимание на мою худобу. Да, я и правда сильно похудела за время подготовки к премьере. У меня ведь каждый день по шесть с половиной часов были репетиции спектакля.

Шесть часов на пуантах! Вы попробуйте, постойте, а потом поговорим. Это адский труд, которого вы не видите. Плюс в моем рационе только салатные листья. И я советую всем брать с меня пример. Поднимайтесь с дивана и отправляйтесь в спортивный зал. Перед новым годом самое время привести себя в форму.

Лидия Тарасова

Оригинал материала: “Moslenta.ru”


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