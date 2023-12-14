Мнение: О главном страхе Кремля… Или это уже пророчество?

Одно можно сказать совершенно точно: «скучно не будет!». ©

А будет страшно, больно, сурово и, возможно, даже кроваво.

Во всяком случае, именно этого сильнее всего сейчас опасаются в Кремле. Можно даже сказать — боятся. Их страхи, несмотря на всю браваду, то и дело прорываются в публичное пространство. Даже от самых уважаемых людей.

Бывший председатель правительства и действующий зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев неожиданно разговорился на публике. Выступая на на партийной дискуссионной площадке «Будущее России», он вспомнил молодость — как хотел быть космонавтом и как досадовал, что в обыденной жизни всё слишком стабильно.

«Страна наша разные периоды переживала. Когда я был в возрасте большинства здесь присутствующих…, иногда даже как-то досадно от этого было, что всё настолько стабильно. Мне казалось, что ничего не изменится. Это был Советский Союз, тот период, который получил называние «застой». На самом деле никого застоя не было, страна очень неплохо развивалась. Но проблемы были всегда, и тогда тоже.

Я… в университет поступил в 1982 году. Тогда был Афганистан, правда. Это было серьёзное испытание для страны, но за пределами страны. А внутри всё было тихо и спокойно, благостно даже. А потом бац, и всё. Страна начала бурлить и развалилась на части».

Ну, в самом деле, у кого из родившихся в #СССР нет аналогичных воспоминаний о тех «застойных» годах! И о последовавшем после них коротком периоде, когда всё забурлило и страна развалилась на части. Можно сказать, это коллективная травма для многих и многих нынешних россиян, бывших советских граждан.

А для Дмитрия Медведева — и не только для него, похоже, — это ещё и огромный страх повторения уже пройденного. Страх повторного переживания уже однажды пережитого травматичного опыта. Кстати, не он ли — причина алкогольной зависимости у некоторых внешне очень успешных людей?

Ведь в словах кремлёвского деятеля аналогии с аллюзиями видны и невооружённым глазом. В #СССР всё было стабильно — в путинской России стабильность стала подаваться как главное достижение Национального_Лидера™. В позднесоветском периоде был «застой» — в позднепутинском возник «Застой 2.0». Тогдашние кремлёвские старцы из Политбюро ЦК КПСС рискнули пойти на гигантскую и, как оказалось, губительную авантюру в Афганистане — нынешние ветераны из «Политбюро 2.0» тоже приняли ряд весьма рискованных решений. И глава государства не молодеет, опять же. А злые языки поговаривают, что худрука Мариинки Валерия Гергиева для того только и назначили директорствовать в Большой, чтобы в Москве безысходную и трагическую версию «Лебединого озера» балетмейстера Юрия Григоровича заменил сказочный сюжет со счастливой концовкой в «питерской» редакции Мариуса Петипа.

То есть, главный страх кремлёвских — повторить все те же грабли — более чем понятен.

А ещё есть такой феномен, тоже связанный со страхами, как «самосбывающееся пророчество».

Сбудется?

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