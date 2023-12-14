 

Twitch обновил правила для стримов с эротическим контентом

14.12.2023, 19:55, Разное
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Стриминговая платформа Twitch внесла изменения в свои правила относительно эротического контента, предоставив ведущим возможность показывать более откровенные изображения и сексуализированный контент. Об этом пишет издание DTF.

Теперь на Twitch разрешается показывать намеренно подчеркнутые части тела, такие как грудь, ягодицы и область таза, а также использовать облегающую одежду. Стримеры также имеют право использовать искусственные накладные грудь и гениталии в своих трансляциях.

Касательно рисованных аватаров правила стали более мягкими. Теперь стримеры могут использовать 2D- и 3D-аватары с открытой грудью, ягодицами и гениталиями.

Пользователи Twitch могут наблюдать в прямом эфире различные эротические движения и танцы, включая стриптиз, с возможностью наличия надписей на груди и ягодицах. Однако каждое такое видео должно быть явно помечено соответствующим тегом.

Важно отметить, что изображение мастурбации и секса на Twitch по-прежнему запрещено, а также нельзя стримить игры с эротическими модификациями.


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