 

Bloomberg: новые чипы Microsoft для нейросетей используют жидкостное охлаждение

14.12.2023, 19:55, Разное
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Американский гигант технологий Microsoft разрабатывает новый метод охлаждения своих дата-центров, которые поддерживают работу систем искусственного интеллекта. Эту новость предоставило издание Bloomberg.

В середине ноября Microsoft представила свои последние микропроцессоры Maia 100, разработанные для обеспечения работы нейросетей. Эти чипы используют специальные пластины, через которые циркулирует жидкий охладитель, чтобы отводить тепло. Применение этих процессоров ожидается начать в 2024 году.

Технология холодных пластин рассматривается как промежуточный этап между использованием вентиляторов для поддержания рабочей температуры и полным погружением серверных стоек в специальные жидкостные резервуары.

Хотя жидкостное охлаждение компьютеров давно популярно среди геймеров, применение подобных систем в масштабе огромных дата-центров требует значительных затрат. Эксперты отмечают, что необходимо учитывать не только размеры компьютерных стоек, высотой около 2,5 метра, но и объем охлаждающей жидкости.

С другой стороны, охлаждение остается одной из наиболее быстрорастущих статей расходов в физической инфраструктуре центров обработки данных. Ежегодно совокупные расходы на теплоотвод увеличиваются на 16%. Кроме того, до 40% потребляемой энергии дата-центров уходит на охлаждение.

Еще одной проблемой является выбор охлаждающих жидкостей. Многие из них содержат так называемые “вечные химикаты”, которые могут накапливаться в окружающей среде и организме, не разлагаясь естественным образом.


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