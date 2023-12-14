Минтранс: свадебные кортежи должны состоять только из отечественных автомобилей

Министерство транспорта РФ издало постановление «О безопасности участников дорожного движения во время проведения торжественных мероприятий». Особое внимание в документе уделено участникам свадеб.

В ведомстве отметили, что часто свадебные кортежи, нарушающие ПДД, становятся виновниками ДТП, в том числе с летальным исходом. По мнению чиновников, одной из главных причин для инцидентов выступает плохое техническое состояние автомобилей иностранного производства.

– Ранее все иностранные автомобили имели в России сервисные центры и найти запчасти в случае поломки было легко, сейчас все эксплуататоры таких транспортных средств рискуют своим и чужим здоровьем, используя неисправные агрегаты, – подчеркнул замглавы Минтранса Ризван Тахутдинов. – А вот отечественные автомобили надёжны и имеют сервисное обслуживание. И если раньше им не хватало определённого лоска, то сегодня уже появился Aurus, да и простой «Москвич» стоит от трёх миллионов рублей, что делает его автомобилем люкс-класса.

Согласно новому регламенту, который вступит в силу с 1 мая 2023 года, состав всех кортежей должен быть согласован в ГИБДД и органах ЗАГС. Без соответствующей визы свадебные церемонии могут быть ограничены или отменены.

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