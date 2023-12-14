Мнение: Ликвидация свалок в России, как работают дворники в Норвегии и рост цен на сигареты

1. Мы живём в удивительную эпоху, когда многие застарелые проблемы России прямо на наших глазах успешно решаются. Одна из этих проблем, актуальная ещё с прошлых времён – гигантские свалки, где мусор десятилетиями гниёт прямо под открытым небом (ссылка):



В России идет генеральная уборка. Мусорные полигоны, десятилетиями отравлявшие природу и здоровье людей, исчезают один за другим. Эту масштабную работу удалось организовать благодаря национальному проекту «Экология», который реализуется по решению президента. <…>

Старый мусорный полигон, куда свозили отходы на протяжении многих десятилетий, — это целый клубок экологических, социальных и экономических проблем. Гигантские свалки отравляют воздух, землю, грунтовые воды и к тому же занимают огромные территории, которые достойны гораздо лучшего применения. К концу 2024 года по нацпроекту «Экология» будет ликвидирован 191 мусорный полигон. Эти свалки расположены в 63 регионах России и в сумме занимают 2300 гектаров. Только представьте: на такой площади можно разместить 3221 футбольное поле.

Мусорные полигоны, которые ликвидируют по нацпроекту, находятся в границах 148 городов, на момент старта работ в непосредственной близости от залежей отходов проживало свыше 20 миллионов человек. Сейчас 64 полигона из 191 уже ликвидированы, идет работа на 127 объектах, причем до конца 2023 года планируется завершить рекультивацию как минимум 47 свалок. <…>

Подавляющее большинство этих объектов — наследие XX века, отходы свозились сюда десятилетиями. Причем во многих случаях мусор сваливали просто на землю, никакой изоляции и специально оборудованной площадки у таких старинных свалок не было, что создавало опасность для людей и окружающей среды.

Почему у наших властей наконец-то дошли руки до решения проблемы с мусором, понятно. Во-первых, стабильность – с экономикой уже много лет всё плюс-минус хорошо, народ накормлен, теперь можно потратиться на наведение порядка и красоты, не только решать вопросы выживания.

Во-вторых, конечно же, живительный капитализм: оказалось, что на переработке мусора можно заработать, по все стране сейчас строятся соответствующие заводы. Так что есть надежда, что после ликвидации старых свалок новые оборудованные полигоны будут пополняться не так активно: многое сразу пойдёт на мусороперерабатывающие предприятия.

Жаль, конечно, что для захоронения мусора не используют подземные ядерные взрывы. Одна хорошая бомба может сделать под землёй огромный резервуар с запёкшимися стенами, куда город-миллионник сможет удобно сваливать мусор на протяжении десятилетий.

2. Их нравы. Читатель из Норвегии пишет, что платит за свою квартиру 79 тысяч рублей в месяц. Квартира в собственности, то есть это не аренда, это просто коммунальные услуги. Свет, вода, электричество, вот это всё. Квартира в нормальном доме, район хороший, но не элитный.

Несмотря на высокую плату, управляющая компания особо не горит рвением работать. Характерный пример: жильцам дома приходит рассылка — так и так, наши дворники «заболели», поэтому, уважаемые жильцы, вот вам лопаты, чтобы вы получили свою дозу физической нагрузки. При этом сами дворники лопатами не машут, у них там малая механизация в виде мини-тракторов и колёсных снегоочистителей.





Слово «заболели» в кавычках, так как в этом доме дворники — этнические норвежцы. А как болеют норвежцы, известно. Идут к участковому врачу, жалуются на что угодно, и тот сразу больничный на две недели, с оплатой в 100%. Вот и отпуск: всяко лучше, чем убирать снег зимой. Уволить такого хитреца невозможно, законодательство не позволяет.

3. Власти продолжают повышать цены на сигареты в России. Курильщики грозят в ответ перейти на контрафакт (ссылка):

Министерство сельского хозяйства повысило минимальную стоимость сигарет в России с начала следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 января по 31 декабря 2024-го минимальная цена составит 129 рублей за пачку.

Ведомство рассчитывает показатель ежегодно: в 2022 году он составил 112 рублей, а в 2023-м (повышение произошло в марте) — 119 рублей.

Ставки акцизов на сигареты в России в марте 2023 года повысились на два процента, до 2603 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, которая вычисляется из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук.

Большинство россиян в случае роста цен на сигареты на десять процентов от текущих 119 рублей за пачку будут готовы покупать нелегальную продукцию. Причем если рост составит 20 процентов, то контрафакт выберут 64 процента, а если 30 процентов — то 66 процентов, остальные согласились бы платить больше.

Не вполне понятно, почему курильщиками занимается министерство сельского хозяйства. Мне кажется, тут кроется какое-то даже пренебрежение к курильщикам.