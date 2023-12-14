Скандалы: Авторитетный спич

Анатолий Быков продолжает эпатировать публику, а властям остаётся винить в этом самих себя

После ареста 20 мая 2020 года, Анатолий Быков выслушал уже третий приговор. На этот раз его признали виновным в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова, которое произошло в июне 1998 года. С учётом предыдущих двух решений суда красноярскому бизнесмену и политику предстоит пробыть в местах лишения свободы 20 лет. Если, конечно, судов больше не будет. А это, совсем не факт…

Напомним, что 7 сентября 2021 года Быков осуждён на 13 лет за организацию убийства членов своей же преступной группировки Кирилла Войтенко и Александра Наумова, а 12 мая 2023 года Быкова признали виновным в подстрекательстве к покушению на убийство предпринимателя Андрея Неколова, в результате чего срок увеличился до 17 лет. И вот третье дело, после которого Быкову «накинули» ещё три года.

Ни с одним из приговоров трижды осуждённый Быков не согласился, а на последнем судебном заседании, после оглашения приговора, и вовсе устроил своеобразный «митинг», апеллируя к слушателям и аккредитованным журналистам. Назвав решение судьи «бредом и позором красноярского правосудия», Анатолий Петрович обвинил в давлении на сибирскую «Фемиду» Москву и пригрозил всем, кто свидетельствовал против него и «фабриковал» уголовные дела, «скорым и справедливым судом».

К досаде блюстителей закона, спич сопровождался одобрительными выкриками немногочисленных сторонников Быкова, которые специально пришли на суд, чтобы поддержать своего «кумира». «Неофициальную часть» судебного заседания приставам удалось пресечь не без труда.

Красноярцы воспринимают происходящее по-разному: кто-то считает, что правосудие наконец-то восторжествовало, другие уверены, что Быков ни в чём не виноват, и все эти уголовные дела –происки политических конкурентов. А кто-то, соглашаясь с тем, что нынешние суды над Быковым инициированы его высокопоставленными недругами, уверены, что все давно всё знали, просто не давали до поры до времени делу ход. Ведь не зря у «сыскарей» есть шутка: «Когда начинаешь следствие, главное, в ходе него не выйти на самого себя…». И всё же… если Быков – действительно серийный организатор и заказчик убийств, почему понадобилось более четверти века, чтобы упрятать его за решётку?

К людям надо ближе…

«Меня всю жизнь пытались выпихнуть на улицу власти, которые всячески ревновали меня к нашему народу. Вы все прекрасно знаете, что честно на выборах они все, вместе взятые, не могли выиграть у меня. Только таким способом разбирались», – ораторствовал после оглашения приговора Анатолий Петрович. И доля истины в его словах, несомненно присутствовала. Что бы там ни говорили, в «лихие девяностые» Быков на народную любовь денег не жалел: строил детские дома, ремонтировал школы, жертвовал на православные храмы, мечети и синагоги, давал деньги на закупку медицинского оборудования для больниц…

И хотя за Быковым уже тогда шла по пятам зловещая слава, он умел завоевать симпатии «простых людей», которых никогда не обделял вниманием. Председатель совета директоров «КраЗа» не забывал поздороваться за руку с вахтёром на заводской проходной, поинтересоваться здоровьем уборщицы, которая зашла прибраться в его кабинет… Рассказывали, что однажды, поняв, что незаслуженно накричал на подчинённого, Быков в качестве «извинения» подарил ему золотые швейцарские часы.

Став депутатом, он лично вёл приём граждан и тоже не скупился на помощь.

И это далеко не все его «красивые жесты»…

А заказные убийства, которые ему приписывала молва, между тем, так и оставались нераскрытыми… И это порождало вполне обоснованные сомнения в обществе: «Может, действительно, врут люди и вовсе не Быков за всем этим стоит, не могут же силовики не замечать очевидного!?». Одним словом – кроме самих себя, в «феномене Быкова» властям винить некого…

От первой публикации до первой судимости

«Слухами» о том, что Быков создал ОПГ и, по сути, стал «ночным губернатором» Красноярского края, в девяностые дело не ограничивалось. В газете «Известия» вышло несколько публикаций красноярского журналиста Алексея Тарасова в которых недвусмысленно указывалось на роль Быкова во многих «загадочных смертях» красноярских предпринимателей и криминальных авторитетов. В сети, к сожалению, эти публикации не сохранились, только упоминания о них. Как бы то ни было, правоохранительные органы отнеслись к этим материалам индифферентно. А вот Быков и тут ухитрился продемонстрировать своё «благородство». Поговаривали, что он, во избежание провокаций, дал указание установить негласную охрану над смелым журналистом. А на одном из публичных мероприятий Быков сделал попытку вручить Тарасову ценный подарок «за смелость и принципиальность». Журналист, к его чести, от сомнительного дара отказался.

Однако, от первой «разоблачительной публикации» о Быкове до первого уголовного дела, которое в отношении него было возбуждено в начале двухтысячных, при генерале Лебеде, прошло почти пять лет. Впрочем, то, первое дело вылилось в какой-то нелепый судебный фарс. За организацию покушения на убийство Анатолию Быкову дали… шесть с половиной лет условно. Первая судимость ничуть не помешала Быкову вернуться в региональную политику. И, хотя пакета акций «КраЗа», а вместе ним и «алюминиевой короны» он лишился, Быков продолжал избираться в законодательное собрание и влиять на ситуацию в Красноярском крае.

Как бы не выйти на самого себя…

Три с половиной года назад задержание Анатолия Быкова было обставлено с шиком: спецназ, штурм особняка, специально приглашённая для этого съёмочная группа федерального телеканала. Экс-депутат и бизнесмен, надо заметить,тогда никакого сопротивления оказывать не пытался, да и оружия у него при обыске дома не обнаружили. Что мешало просто отправить к нему пару сотрудников с ордером на арест, или вызвать повесткой на допрос, да и задержать? Собственно, ничего… Но акции нужно было придать вес, оформить её как полноценный сюжет для СМИ, подтекст которого был ясен: «так будет со всяким, кто покусится». Известно, что в 2020 году Анатолий Быков вёл активнейшую борьбу с Алекандром Уссом, действующим на тот момент губернатором Красноярского края, и арест Быкова должен был наглядно продемонстрировать, что теперь не девяностые, и каким-то там «криминальным авторитетам» никто не позволит воевать с «государевыми людьми» на равных.

Мало кто сомневался в том, что задержание за преступления, которые были совершены более четверти века назад, ни что иное, как месть руководителя края своему бывшему «сподвижнику». А то, что Александр Усс и Анатолий Быков в девяностые, да и в нулевые были не просто в хороших отношениях, а считались соратниками, известно в Красноярском крае всем.

Более того, существует версия, что именно Усс сыграл свою роль в становлении Быкова, как криминального авторитета. Ведь в девяностые он занимал пост вице-губернатора по правовым вопросам, и такие судьбоносные решения, как, например, приватизация красноярского алюминиевого завода, без его ведома приниматься не могли.

Будет ли продолжение у этой криминальной саги, предсказать сейчас мало кто возьмётся. Во всяком случае, далеко не все заказные убийства, случившиеся в Красноярске в девяностые, раскрыты.

Например, гибель журналиста-расследователя Вадима Алферьева, убитого 26 декабря 1995 года в подъезде собственного дома. Незадолго до своей смерти он писал серию материалов о строящемся коттеджном посёлке «Удачный», в котором возводили себе хоромы тогдашние «хозяева жизни». Одна из последних публикаций Алферьева как раз была посвящена особняку отца Александра Усса. В те времена мать Вадима Алферьева прямо указывала на причастность тогдашнего спикера краевого ЗС к этой истории. А в мае 2023 года адвокат авторитетного предпринимателя Анатолия Быкова Алексей Прохоров рассказал журналистам о том, что сотрудники ФСБ интересовались у его подзащитного обстоятельствами убийства Алферьева. При этом, о чём конкретно шёл разговор, адвокат уточнять не стал…

Напомним, в девяностые Александр Усс и Анатолий Быков «закадычными врагами» ещё не были, и помогали во всём друг другу, как могли и чем могли. И почему-то от ощущения, что история с быковскими судами ещё не закончилась, трудно избавиться.

Сергей Первушкин

Оригинал материала: “Версия”