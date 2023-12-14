NC: ужин после 9 вечера увеличивает риск инсульта на 28%

Как сообщает издание Nature Communications, смещение завтрака и ужина на более раннее время может минимизировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе исследования, проведенного в рамках проекта Nutrinet Santé, было установлено, что степень риска развития обозначенных заболеваний у тех, кто завтракает в девять часов утра, возрастает по сравнению с теми, кто принимает пищу на част раньше, увеличивается на 6%. В случае с ужином ситуация гораздо хуже, учитывая то обстоятельство, что у тех, кто принимает пищу после девяти вечера, степень риска инсульта возрастает, по сравнению с теми, кто прекращает питаться до 20:00, на 28%.

С целью снижения риска возможной ошибки исследователи учли возраст, пол, семейное положение, образ жизни и качество питания, но полученные результаты следует подвергнуть дополнительному анализу.