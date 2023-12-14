 

NC: ужин после 9 вечера увеличивает риск инсульта на 28%

14.12.2023, 18:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Nature Communications, смещение завтрака и ужина на более раннее время может минимизировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе исследования, проведенного в рамках проекта Nutrinet Santé, было установлено, что степень риска развития обозначенных заболеваний у тех, кто завтракает в девять часов утра, возрастает по сравнению с теми, кто принимает пищу на част раньше, увеличивается на 6%. В случае с ужином ситуация гораздо хуже, учитывая то обстоятельство, что у тех, кто принимает пищу после девяти вечера, степень риска инсульта возрастает, по сравнению с теми, кто прекращает питаться до 20:00, на 28%.

С целью снижения риска возможной ошибки исследователи учли возраст, пол, семейное положение, образ жизни и качество питания, но полученные результаты следует подвергнуть дополнительному анализу.      


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Дни предательства”

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Система сообщающихся сосудов

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Журнал заданий

15.12 / Как сохранить локоны на тонких волосах, чтобы новогодняя прическа продержалась до утра: секреты и хитрости стилистов

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Раскрыт вопрос с двойниками Путина

14.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Гражданская война”

14.12 / Французская разновидность пикси – самая трендовая стрижка зимы-2024: главные особенности прически

14.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Вызывай “Белые розы”

14.12 / Робопес HOUND установил рекорд Гиннесса в забеге на 100 метров

14.12 / В Британии испытают противозачаточные таблетки для мужчин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика