 

Представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия

14.12.2023, 18:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

После начала украинского конфликта Франция призвала ВПК перейти на военную экономику и ускорить производство вооружения, рассказал в интервью Var-Matin глава Генеральной дирекции по вооружению (DGA) при Минобороны Эмманюэль Шива. По его словам, поставки нового оружия Киеву позволяют определить перспективные направления для дальнейших инвестиций.


AP

В июне 2022 года Эммануэль Макрон призвал военно-промышленные компании перейти на «военную экономику», что подразумевает инвестиции не на исследования и разработку вооружения, а на ускорение производства, рассказал Var-Matin глава Генеральной дирекции по вооружению (DGA) при Минобороны Эмманюэль Шива. Некоторые компании решили вернуть заводы во Францию благодаря хорошему доступу к сырью, наличию рабочей силы и из опасений международной нестабильности.

Как напоминает издание, в 2010-х годах Франция отказалась развивать производство БПЛА, и теперь ей приходится навёрстывать упущенное. Сейчас Минобороны выделило почти €5 миллиардов на развитие этого сектора для всех типов местности (земля, вода, воздух), указывает Шива. По его словам, беспилотники играют важную роль в украинском конфликте, и из этого нужно сделать правильные выводы.

Между тем Украина стала полигоном для испытания нового французского вооружения и позволяет ускорить процедуру его проверки, которая обычно занимает не меньше года, отмечает в интервью Var-Matin глава Генеральной дирекции по вооружению. Так, получив в июне запрос от Киева на поставку дронов, DGA в июле заключила договор с производителем, в августе отправила заказ и уже в сентябре получила обратную связь. Эта информация позволяет Минобороны страны выбирать направления, которые нуждаются в инвестициях для эффективной обороны страны.


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