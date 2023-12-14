Зритель на пресс-конференции Путина предложил объединить российских хакеров

На пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина один из участников задал вопрос, который привлек внимание корреспондента из “Газета.Ru”. Он призывал к объединению хакеров, некоторые из которых находятся в тюрьме, а некоторые – дома, с целью создания новых проектов.

Автор вопроса написал: “В РФ существует множество хакеров, некоторые из них находятся за решеткой, другие работают из дома. Мы должны объединить их усилия, чтобы создать нечто новое. Эти таланты не должны пропадать!”

Этот вопрос не получил ответа на пресс-конференции, которая проходила с 12:00 до 16:00 по московскому времени. Тема хакерства вообще не была затронута президентом Путиным.

В ноябре 2023 года министр цифрового развития РФ Максут Шадаев официально поддержал идею создания кибервойск в стране. Он сообщил, что Министерство обороны РФ будет работать над этим вопросом и не исключил возможности того, что россияне смогут служить в качестве кибервоинов на контрактной основе в Вооруженных Силах РФ.