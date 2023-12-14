Запрет на выезд из России для айтишников объяснили заботой об их будущем

Предлагаемый правительственной комиссиией запрет на выезд из России IT-специалистов – не нарушение их прав, а напротив забота об их будущем, заявили в Совете по правам человека.

Правозащитники напоминают: на Западе россиян, даже талантливых, ожидают дискриминация, нищета и прозябание.

Официально инициатива названа не запретом, а «мерами по обеспечению безопасности и благополучия отдельных категорий населения». Поскольку ограничение выезда россиян за границу противоречило бы Конституции, юристам пришлось обратиться в КС и получить заключение о том, что соответствующий пункт носит рекомендательный характер.

– Эта концепция защиты интересов граждан – это отличный подарок к нашему профессиональному празднику, который мы 20 декабря отмечаем, – говорит заместитель председателя СПЧ генерал-лейтенант Пётр Воронцов. – Не все, к сожалению, понимают, что за рубежом их никто не ждёт, что они там никому не нужны. Более того, многие едут во враждебную обстановку и даже не понимают, что там повсюду иностранные языки, нет русскоязычных школ, процветает всевозможный экстремизм, отсутствует государственный контроль за информацией на телевидении и по радио.

По словам правозащитника, важно понимать, что даже наиболее талантливые сограждане на Западе будут использованы в антироссийских целях и выброшены за ненадобностью. Он напомнил, что эмигранты из России обычно заканчивают жизнь в нищете и сожалениях, как авиаконструктор Сикорский, и задача властей – не дать людям ошибиться.

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