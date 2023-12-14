Мнение: Много потерял?
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«Прямую линию» президента не смотрел. Был занят…
Смотреть запись не буду однозначно. По стенограмме, возможно, пробегусь. Хотя, признаюсь, не думаю, что узнаю что-то новое.
Или я не прав? И на нынешней «прямой линии» был что-то такое, что стоит посмотреть, почитать?
Вопрос от «двойника» не предлагать. Это не вопрос, а какая-то клоунада…
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Источник: Ирек Муртазин
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