Мнение: Много потерял?

«Прямую линию» президента не смотрел. Был занят…

Смотреть запись не буду однозначно. По стенограмме, возможно, пробегусь. Хотя, признаюсь, не думаю, что узнаю что-то новое.

Или я не прав? И на нынешней «прямой линии» был что-то такое, что стоит посмотреть, почитать?

Вопрос от «двойника» не предлагать. Это не вопрос, а какая-то клоунада…

—