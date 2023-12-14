 

Зимний фестиваль “Молодежь Москвы” пройдет 21 декабря

14.12.2023, 16:13, Новости дня
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В столице в четверг, 21 декабря, состоится зимний фестиваль “Молодежь Москвы”. Принять участие могут школьники старших классов, студенты колледжей и вузов, активисты некоммерческих организаций и молодежных проектов. Гостей ждут лекции, марафон и мастер-классы.

Глава Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала, что молодые люди смогут встретиться с экспертами из разных сфер и определиться с направлением профессионального развития.

“Мы подготовили насыщенную программу, где каждый сможет найти для себя что-то новое”, – отметила она.

С 11 до 19 часов можно посетить образовательные мероприятия, игровую зону и медиамарафон. Будет работать лекторий, где экперты расскажут о построении карьеры, возможностях, которые дает Москва, об инновационных технологиях и трендах в сфере коммуникаций.

Познакомиться со столичными проектами гости смогут на выставке “Москва – пространство возможностей”. Посетителям расскажут о карьерном развитии, здоровом образе жизни, волонтерстве, уличном искусстве и многом другом.

На главной сцене состоятся батлы, дебаты, паркур-шоу и танцевальный мастер-класс. Для представителей медийных и креативных профессий пройдет медиамарафон “Ты в центре!”. Участникам предстоит создать уникальный контент для публикации в социальных сетях.

Завершением фестиваля станет большая дискотека. Она пройдет с 20 до 23 часов. На сцене выступят известные диджеи и популярные артисты.

На прошлой неделе в Москве стартовал фестиваль WinterFest. Гости приняли участие в спортивных и развлекательных мероприятиях, которые подготовила команда фигуриста Ильи Авербуха.

Весь зимний сезон посетители сада “Эрмитаж” смогут абсолютно бесплатно участвовать в различных творческих мероприятих, наслаждаться выступлениями профессиональных фигуристов. Москвичей и гостей столицы ждут на катке с искусственным льдом “PROлед”, который находится в партерной части “Эрмитажа”. Участники фестиваля смогут покататься на коньках под известные хиты в исполнении кавер-группы.


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