 

При раскопках в Помпеях нашли древнюю пекарню-тюрьму

14.12.2023, 16:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

При раскопках в Помпеях археологи обнаружили древнюю пекарню-тюрьму. Как передаёт NTD, здесь трудились рабы, а также ослы, которые часами крутили жернова. В маленьком помещении не было выхода на улицу — только во внутренний двор дома, поэтому археологи делают вывод, что хозяева держали рабов взаперти.

Древнюю пекарню-тюрьму обнаружили при раскопках в Помпеях. Здесь трудились рабы, а также ослы, которые часами крутили жернова.

ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ, директор археологического парка Помпеи: Мы находимся в пекарне дома, а позади меня большая печь.

В пекарне осталось несколько жерновов. Ослы с шорами ходили кругами по базальтовым плитам. Археологи нашли на них полукруглые углубления. Сначала думали, что следы оставили животные. Потом поняли: это сделано специально. Так ослы меньше скользили на гладких плитах.

ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ: Брусчатка была немного скользкой. Мы видим то же, что находили в других районах города. Но особенно отчётливо это видно здесь, что помогло нам понять причину такого феномена. Это сделано искусственно.

В маленьком помещении не было выхода на улицу — только во внутренний двор дома. Археологи делают вывод, что хозяева держали рабов взаперти. Крошечные окна с решётками находились высоко и пропускали лишь немного света.

ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ: Это место свидетельствует об очень тяжёлых условиях жизни подневольных людей и животных, которых использовали для этой изнурительной работы.

Учёные считают, что дом ремонтировали. Как раз в это время произошло извержение Везувия. Стихийное бедствие почти разрушило здание. При этом в пекарне нашли останки трёх тел. По мнению археологов, рабов заставляли здесь трудится и во время ремонта.

Древнеримский город был основан в период с VII по VI века до нашей эры. Помпеи погибли в 79 году. В результате извержения Везувия город оказался под многометровой толщей пепла. Раскопки начались в середине XVIII века.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / CNN – Путин послал Киеву недвусмысленный сигнал – переговоры или…

15.12 / ERR – 71% жителей Эстонии выступают за отставку Каи Каллас

15.12 / Europe 1 – российская экономика процветает несмотря на западные санкции

14.12 / Представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия

14.12 / Рейтинг Сунака побил новый антирекорд на фоне споров о депортации в Руанду

14.12 / Где находятся самые необычные катки Москвы

14.12 / Москвичей приглашают на благотворительный фестиваль “Город неравнодушных”

14.12 / Зимний фестиваль “Молодежь Москвы” пройдет 21 декабря

14.12 / Макгрегор – в интересах Украины прекратить конфликт на условиях России

14.12 / В парке “Яуза” построили два пирса для байдарок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика