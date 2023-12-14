Макгрегор – в интересах Украины прекратить конфликт на условиях России

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Киеву необходимо понять, что ему не удастся повернуть ситуацию на фронте в свою пользу, и выслушать все требования, которые выдвигает Москва, заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, Украине сейчас выгодно скорейшее прекращение огня, даже если оно будет подразумевать территориальные уступки.

Предположим, что вам дали командование всеми вооружёнными силами (Украины. — ИноТВ) в этом регионе. Есть ли какой-то план? Существует ли какой-то путь, который позволил бы украинской стороне достичь патовой ситуации или даже со временем отбросить российские войска. Существует ли такой план?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Нет. Если бы я был командующий вооружёнными силами, то заявил бы: «Нравится нам это или нет, но мы должны побеседовать в частном порядке и выслушать, что требуют русские». Всё настолько просто.

Больше невозможно вести переговоры об условиях, которые люди в Киеве считают справедливыми. Слишком много людей погибло. Слишком много времени оказалось потеряно. Слишком много крови пролилось.

Так что первым делом нужно прекратить сражение. Необходимо немедленно объявить прекращение огня, а затем провести встречу на фронте, желательно где-нибудь на востоке Украины, где продолжаются боевые действия. Стороны явятся туда со своими картами и заключат какое-то соглашение об отводе своих войск.

Между тем, как только этот отвод начнётся, сторонам придётся провести где-нибудь ещё переговоры на политическом уровне с ведущими дипломатами, которые получат рекомендации от своих военных экспертов относительно того, как они собираются перекраивать границы.

Некоторые заявляют: «Нельзя перекраивать границы!» Вы осознаёте, что карты Восточной Европы и Ближнего Востока перерисовали сотни раз? Вы понимаете, сколько империй возникало и рушилось за сотни лет? Это бессмысленный аргумент.

Необходимо остановить боевые действия. Что делают первым делом в чрезвычайной ситуации, когда обнаруживают раненного человека? Шаг номер один: остановить кровотечение, очистить дыхательные пути, а затем выполнять все остальные предписания.

Первое, что нам нужно сделать, это остановить кровопролитие. Если удастся остановить кровопролитие на достаточно долгое время и выполнить те шаги, которые я только что предложил, включая отвод войск… я думаю, что нечто подобное, откровенно говоря, должно произойти и в случае с Израилем. Но я думаю, что сейчас мы гораздо дальше там от подобного варианта, чем на Украине.

Но такой сценарий сейчас в интересах Украины. Не в интересах Зеленского и прочих жуликов и преступников, которые крадут всё, до чего могут дотянуться. У них у всех есть банковские счета на Кипре и дома́ где-то в Италии. Я говорю об украинском народе и нации. Именно их нужно спасти от этого крушения.

Это можно сделать. Но я не думаю, что нам (США. — ИноТВ) это удастся, Дэн. Я имею в виду, станут ли нам доверять? Будет ли нас кто-нибудь слушать?

Дата выхода в эфир 12 декабря 2023 года.