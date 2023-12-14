 

Мнение: О новом и здоровом Путине… Криотерапия помогла?

14.12.2023, 15:40, Разное
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Во-первых, это красиво. И совершенно зря камчатские власти прогнулись под резкий окрик из Центра. Тот самый случай, когда они свою целевую аудиторию лучше знают, чем #Кремль. А может быть, и Россию тоже понимают лучше.

Во-вторых, ещё вот что случилось…

Умер сценарист сериала «Бандитский Петербург» Андрей Константинов. Сама его поделка сейчас кажется наивной и совсем безжизненной, несмотря на крепкий актёрский состав. Но тренд остался и продолжился. А потому Андрей Константинов — по сути, главный идеолог современной России, путинской.

Вот его/её постулаты.

1. Сила — в правде, а правда — в силе: у кого сила, тот и прав.
2. Закон — это пустое место, когда за ним нет силы, а сила — диктует законы.
3. Разницы между правоохранителями и правонарушителями почти нет никакой: люди страдают от обоих.
4. Государство должно защищать людей, для этого оно обязано быть сильным и жестоким, а законы — для слабаков.
5. Не мы такие — жизнь такая. Это универсальное снятие моральной ответственности за любое аморальное действие.

И все ноги растут именно из этой «питерской подворотни»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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