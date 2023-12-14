 

Рупор кремлевской пропаганды: Небольшая заминка

14.12.2023, 15:37, Разное
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В Сенате США приняли оборонный бюджет на 2024-й год. Размер – 886 млрд. долларов. Тенденция к ежегодному росту оборонного бюджета США сохраняется.
На Украину там заложено 300 млн. долларов. И на 2025-й обещают столько же.

А вот основной пакет помощи так и не был принят. Палата представителей фактически отложила рассмотрение этого вопроса на январь, вместо этого продавив начало процедуры импичмента Байдена и расследование против его сына.

Ближайший месяц европейским сателлитам США придется наращивать свои расходы на Украину, чтобы закрыть месячную паузу в США с финансированием Украины. США в ближайшие недели смогут выделить только 2 транша размером 1 млрд. долларов.

Источник: Colonel Cassad


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