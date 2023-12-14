 

Историк: в каждом памятнике Ленину замурован слиток золота

14.12.2023, 15:33, Разное
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Ведущий лениновед России Бронислав Рубинштейн призвал граждан бережно относиться к монументам Владимиру Ленина.

Оказалось, что в каждом памятнике вождю мирового пролетариата находится слиток золота весом от 300 до 500 грамм.

Как рассказал историк, драгоценности таким образом начали прятать с 1924 года на случай нападения западных стран на СССР. Планировалось, что подпольщики смогут при необходимости использовать золото для организации партизанской борьбы на оккупированных советских территориях.

– Это была тайна, которая охранялась строжайшим образом. Только высшее партийное и армейское руководство знало об этом, – утверждает исследователь.

Согласно архивным материалам, всего в памятники Ленину было замуровано около 10 тонн золота, стоимость которого в ценах 2023 года составляет порядка 500 миллиардов долларов США.

– Лишь незначительная часть драгоценного металла была изъята из снесённых памятников. Основная масса золота навеки утрачена вместе с монументами Ильичу, – считает историк.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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