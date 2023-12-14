Скандалы: Бриллианты для Мисс Россия

Как идут суды над хозяйкой ювелирного дома Darvol

На днях прошло заседание суда по очередному иску к владелице ювелирного дома Darvol Дарье Спиридоновой. Элитный коуч Светлана Фандеева заявила, что заплатила Дарье больше 100 миллионов рублей за бриллиант, но камень так и не получила. Параллельно Фандеева проходит потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении Спиридоновой. Среди пострадавших от ювелирши и другие известные лица, например финалистка конкурса «Мисс Россия-2016» Анастасия Полхова.

Элитный бренд

Еще совсем недавно в изумрудах и бриллиантах от Спиридоновой блистала вся светская тусовка Москвы. Девушка изначально позиционировала свой ювелирный бренд как «элитный». Все ее украшения делались на заказ — камни она покупала за границей. Дело шло более чем успешно.

И вот в прошлом году бизнес Спиридоновой вдруг начал сыпаться. Провалы в управлении привели к возникновению огромных задолженностей. Дарья брала за камни предоплату, но полученными деньгами, скорее всего, затыкала прежние долги.

Судя по искам, поданным в отношении Спиридоновой в московские суды, девушка брала ссуды у микрофинансовых организаций. Ей одалживали деньги и друзья, среди которых есть и высокопоставленный сотрудник транснациональной энергетической компании, — он также подал иск о возвращении долга.

Но главное, что, согласно обвинению, девушка не отдавала заказчикам камни, за которые они уже заплатили деньги. И суммы тут исчисляются десятками миллионов рублей. Сейчас эти покупатели также подали гражданские иски в суды.

Например, финалистка конкурса красоты «Мисс Россия-2016» Анастасия Полхова. После победы в конкурсе бывшая студентка психологического факультета стала моделью, коучем и ведущей телепередачи о моде.

«9 марта 2022 года между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым ответчик обязался передать истцу в собственность имеющиеся у него в наличии два бриллианта весом в 6,46 карата и 2,70 карата, — говорится в тексте решения Пресненского суда. — Стоимость товара составила 26 миллионов рублей. Несмотря на наличие договора, ответчик свои обязательства по передаче драгоценных камней истцу не исполнил, в связи с чем истец направляла в адрес ответчика требования о возврате денежных средств».

Далее в материале суда говорится, что Дарья пыталась выплатить долг частями, но у нее ничего не получилось. В итоге суд удовлетворил иск модели.

Аналогичный иск подала и бывший финансовый директор медиахолдинга Олега Дерипаски «Фор Медиа», а ныне элитный коуч для успешных женщин Светлана Фандеева. Решения по нему еще не вынесено, но, как пишут СМИ, там фигурируют и вовсе астрономические суммы: 862 817 долларов и 344 557 евро (более 100 миллионов рублей по текущему курсу) отдала коуч за бриллиант «Турмалин Параиба» весом 14,93 карата.

Затягивает процесс?

Фандеева, как и другие, фигурируют в качестве потерпевших в уголовном деле о мошенничестве, возбужденном в отношении Спиридоновой. Дарье уже предъявили обвинение, и Хамовнический суд избрал для девушки меру пресечения в виде домашнего ареста. В СИЗО ее отправлять не стали, посчитав, что мать троих детей вряд ли убежит за границу.

12 сентября в суд на заседание по иску Фандеевой явилась только ее представитель. Сама же Дарья предпочла отсидеться дома.

«Ответчица подала ходатайство, — сообщила судья, когда все расселись по местам. — Она просит приостановить производство по гражданскому иску до момента вынесения приговора по ее уголовному делу и вступления его в силу. По ее мнению, факты по уголовному делу имеют значение для гражданского».

Эта информация вызвала негодование у представителя Фандеевой. Она ответила, что возражает против этого ходатайства.

«Это затягивание судебного производства! — воскликнула адвокат. — В прошлый раз Дарья Спиридонова просила отложить рассмотрение, сказав, что ее юристу нужно ознакомиться с материалами дела. Сейчас вот это. Я против».

Судья решила отклонить ходатайство Спиридоновой, сказав, что оснований приостанавливать дело не имеется. Однако заседание перенесла на конец декабря — к материалам нужно добавить несколько справок.

Было видно, что это обрадовало представителя истца. Ведь, если бы ходатайство удовлетворили, то вообще неизвестно, когда бы приступили к рассмотрению иска Фандеевой. Потому что уголовное дело о мошенничестве Хамовнический суд рассматривать отказался и вернул его обратно прокурору — в материалах были нарушены какие-то процессуальные нормы, и эти недочеты необходимо устранить.

Когда снова оно поступит в суд — неизвестно.

Что касается потерпевших по уголовному делу, то от комментариев они отказались — в связи с подпиской о неразглашении на время следствия. А самой находящейся под домашним арестом Спиридоновой и вовсе запрещены внешние контакты.

Анна Соколова

Оригинал материала: “АиФ.ru”