 

В парке “Яуза” построили два пирса для байдарок

14.12.2023, 15:01, Новости дня
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Власти российской столицы сейчас создают уникальный объект на северо-востоке города – парк “Яуза”, который станет самым длинным экологическим парком Европы. Огромная территория для прогулок, отдыха и спорта тянется
вдоль поймы реки Яузы и ее притоков, то есть от
МКАД до Ростокинского акведука.

В этом году на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы было проведено благоустройство. В результате первого этапа работ на правом берегу реки удалось обустроить два пирса для любителей сплавляться на байдарках и сапах.

“Их сделали по принципу экотропы. В основе металлокаркас, обшитый специальной террасной доской. Площадь каждого пирса составляет порядка 10 квадратных метров”,

– рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта. В ведомстве также уточнили, что пирсы оборудованы поручнями из нержавеющей стали. Одновременно у каждого пирса могут причалить по три байдарки, а пришвартоваться для стоянки – до десяти единиц.

К слову, зимой
по пирсам можно погулять и сделать снимки на живописном фоне, а также покормит водоплавающих птиц. В департаменте уточнили, что в парке можно найти занятия на любой вкус.

“Река Яуза – одна из важных водных артерий нашего города. И именно этот приток Москвы-реки дал название создаваемому по его берегам парку “Яуза”. Он уже стал любимым местом для горожан”, – подчеркнули в пресс-службе.

Летом, когда москвичи будут сплавляться по реке на байдарках, они смогут посмотреть на достопримечательности парка “Яуза” с другого ракурса, оценить красоту природных пейзажей и архитектурных шедевров, в том числе, мостов, усадеб и скульптур.

После сплава спортсмены могут подняться от пирсов по новым лестницам к организованным площадкам с лавочками и отдохнуть. Кроме того, все желающие могут покуситься в павильонах-кафе.

В целом можно отметить, что парк “Яуза” представляет из себя абсолютно уникальную точку притяжения. Она охватывает сразу несколько столичных районов, в которых проживает около миллиона человек. Они могут посещать природную зону как для семейного отдыха, так и для активных занятий спортом.


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