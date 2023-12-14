Мнение: Неприятная правда о путинских троллях

На форуме DTF, крупном русском развлекательном сайте о видеоиграх и технологиях, обсуждают уровень самоубийств в России (ссылка). Популярный автор с никнеймом «Укурок Snoop-Dog» разместил карту, на которой Россия зияет чёрным цветом — наравне с самыми неблагополучными странами Африки.

Мы с вами разбирали эту ошибку Всемирной Организации Здравоохранения несколько лет назад. Если вкратце, ВОЗ завысил наши показатели в два с лишним раза, взяв устаревшие данные, а потом исказив их при помощи штрафного коэффициента для России. Напомню, за время правление Путина уровень самоубийств в России снизился более чем втрое (!), причём основное падение пришлось на период после 2012, который многие ошибочно называют «потерянными годами», так как средняя зарплата в долларах в этот период особо не росла (ссылка).

В общем, если вы хоть немного погружены в тему, ошибочные данные ВОЗ являются для вас комфортной подачей, чучелом для битья — одно удовольствие издеваться и опровергать. Я бы даже заподозрил комбинацию по типу той, которую сейчас используют ребята из Красного Ципсо: они размещают на популярных форумах какой-нибудь очевидный фейк про Сталина, а потом сами его и разоблачают — с цифрами, фактами и документами.

Но нет. Я зашёл в комментарии и обнаружил, что наивные и доверчивые геймеры принимают статистику ВОЗ за чистую монету. Цитирую комментарии, собравшие много плюсов:

Не берегут нас бабы. А ведь нам не так уж много надо, чтобы долго и счастливо жить. Нужно, чтобы женщина содержала финансово, и мозг не выносила, и почаще всякие подарки покупала типа PS5.

<…>

На русского парня столько всяких [проблем] ложится, что не всякий справится. А девушки, при всех криках о равноправии, начинают требовать все больше и перекладывать на парней все больше своих проблем. Социальная и экономическая составляющая тоже не располагают к счастливой жизни.

<…>

У нас еще общество довольно токсичное по отношению к мужикам, хоть и не люблю ужасно это слово.

Даже по DTF сужу: пишет какая-нибуть девушка — “мне грустно, плак” — все дружно кинулись утешать и в попу ей дуть. А скажешь, что ее проблемы выеденного яйца не стоят, паладины тут же завалят минусами и комментариями, какой ты урод бесчувственный.

А напишет стержненосец “меня из дома выгнали”, и многие сразу: вот ты жалкий, даже квартиры к N годам нет, пойди и заработай, что ты ноешь, что ты как тряпка, размазня, немужик, иждевенец, тоже мне проблема, ну поплачь еще, вот я/батя/деды в твои годы…

Причем ведь это мужики и пишут. Солидарность? Не, не слышал. Поддержка? Да ну, зачем, мы что, нетрадиционные какие-то?

Микросрез общества, так сказать.

<…>

Я вот на днях с магазина ехал, мне денег хватило на две луковицы, четыре банана, и пачку овсянки, с шоколадкой. Еду в маршрутке, а в кошельке до конца недели пару копеек. Ехал и планировал Роскомнадзор. Потом сьел шоколадку и чуть отпустило.

<…>

Так мы теперь официально отряд самоубийц, получается.

И дальше в том же духе — жалобы на тяжёлую мужскую долю, весёлые шутки и видеофрагменты с пророчествами Жириновского. Немногочисленные комментаторы, оппонирующие картинке, возражают неловко, неубедительно, симпатии публики не на их стороне.

Проще говоря, ни одного профессионального путинского тролля, который красиво разбил бы вражескую клевету, в комментариях нет. А ведь DTF, повторюсь, форум про игры, так что политических постов там совсем мало. Одного квалифицированного тролля было бы достаточно, чтобы на 120% отрабатывать каждую политическую тему на этом ресурсе.

Я заглянул для интереса в аналогичную тему про статистику ВОЗ на другом крупном развлекательном форуме, «ЯПлакал». Там то же самое — путинских троллей нет. Про Пикабу и говорить смешно, Пикабу давно уже под плотной опекой наших соседей, причём не удивлюсь, если выяснится, что часть модераторского корпуса Пикабу тоже получает зарплату чуть западнее Белгорода.

Вот, пожалуйста, обещанная неприятная правда. Путинских троллей, подобных недавно разоблачённому Легиону Эльфов от нашей несистемной «оппозиции», не существует в природе. Есть отдельные лидеры мнений из телевизора, есть никак не связанные с Кремлём патриотически настроенные блогеры, есть независимые проекты типа Руксперта или Сделано-у-нас. Армии путинских троллей, к счастью или к сожалению, нет — если не считать таковыми наёмные отряды комментаторов, при помощи которых крупные вельможи хвалят или мочат друг друга в соцсетях.