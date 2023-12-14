Модная верхняя одежда зимы-2024: 5 трендов и 5 антитрендов

С приходом зимы пальто и куртки становятся главным элементом образа и обязательным элементом сезонного гардероба. Поэтому важно выбрать модель, которая помимо выполнения своей непосредственной функции – утепления еще и улучшит ваш стиль, поможет вам выглядеть элегантно и женственно каждый день.

Ниже представлены пять моделей верхней одежды, которые не только не дадут замерзнуть, но и будут находиться на острие моды зимой 2024 года. А также пять моделей, которые являются антитрендами.

Сначала рассмотрим актуальные тренды этой зимы, начиная от комфортного пуховика оверсайз и заканчивая классическим элегантным тренчем.

Байкерская куртка

Байкерская куртка – это одно из главных событий сезона. Ее угловатые формы и металлические детали делают ее универсальным и остромодным выбором для любого случая. Этой зимой мы увидим ее в коричневом или черном цвете с элементами ретро.

Шубка из синтетического меха

Роскошь проявляется в шубках из синтетического меха, которые не только утепляют, но и вносят нотку экстравагантности и элегантности в образ. Такие шубки также будут очень популярны зимой 2024 года, они способны поднять лук на новую высоту.

Пальто классического кроя

Неподвластное времени пальто классического кроя – это вечный тренд, представляющий собой элегантность в чистом виде. Его универсальность и структурированность в этом сезоне снова выходят на первый план, обеспечивая ему большую популярность. Такое пальто является уместным в любой ситуации. Выберите модель с поясом, чтобы выгодно подчеркнуть силуэт.

Тренч

Тренчи по-прежнему остаются изысканным и неподвластным времени вариантом, который подходит для более теплой погоды. В этом сезоне предпочтение отдается моделям в стиле оверсайз.

Пуховик большого размера

Комфорт и стиль как нельзя лучше сочетаются в пуховиках в стиле оверсайз. Это один из наиболее удачных вариантов для зимнего сезона, позволяющий согреться и в то же время находиться на острие моды.

Теперь перейдем к моделям, которые являются антитрендами нынешней зимы.

Короткий и облегающий пуховик

Укороченные и облегающие пуховики отходят на второй план. Предпочтение отдается удлиненным моделям и, как уже было сказано выше, формату XXL.

Парка

Хотя парки по-прежнему являются одной из основных составляющих гардероба, удобной и практичной, но их уже нельзя назвать модным объектом. То есть они никуда не уходят, но отодвигаются на второй план.

Пальто ярких цветов

В этом сезоне неактуальны яркие оттенки, они уступают место более сдержанной и элегантной палитре. Пальто представлены в нейтральных и универсальных тонах. Черный, серый, коричневый, верблюжий, бежевый – все они источают тихую роскошь и позволят выглядеть стильно зимой 2024 года.

Пальто в пастельных тонах

Хотя мы часто видели их в предыдущих сезонах, пальто пастельных тонов этой зимой уже переходят в антитренд. Не будут модными изделия нежных оттенков розового, голубого, персикового, мятного, сиреневого и желтого. Как уже отмечено выше, сейчас правит бал тихая роскошь.

Пальто с яркими принтами

В то время как клетчатые принты по-прежнему приветствуются, чрезмерно яркий дизайн уступает место более сдержанным рисункам и минималистичным моделям.