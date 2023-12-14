 

Путин обещает увеличить МРОТ до 19 242 рублей

14.12.2023, 14:07, Разное
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В ходе итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин поделился важными данными о состоянии страны. Глава государства обратил внимание на исторически низкий уровень безработицы, который составил всего 2,9%. Путин также подчеркнул, что РФ успешно преодолела последствия падения экономики прошлого года и продвигается вперед.

Позитивными моментами в экономике, отмеченными президентом, стали рост инвестиций и устойчивость банковской системы. Он также сообщил, что реальная зарплата граждан страны увеличится на около 8%, в среднем по стране.

Однако Владимир Путин выразил озабоченность из-за роста инфляции, но заверил, что Центробанк предпринимает все необходимые меры для ее сдерживания.

Следующим важным анонсом стало увеличение минимального размера оплаты труда с 2024 года до 19 242 рублей. На текущий момент этот показатель составляет 16 242 рубля. Повышение МРОТ ожидается выгодным для 4,8 миллионов граждан.

Предложение о повышении МРОТ было представлено правительством в Госдуму в сентябре вместе с проектом федерального бюджета на период 2024-2026 годов и подписано президентом 27 ноября.


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