 

Замедлить старение мозга можно при помощи орехов, бананов и жирной рыбы

14.12.2023, 13:04, Разное
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Как сообщает издание Times of India, фактор поступления в организм определенных витаминов и минералов играет, особенно с возрастом, ключевую роль в сохранении функций мозга и минимизации рисков ухудшения когнитивных способностей.

К неотъемлемым компонентам клеточных мембран головного мозга относятся жирные кислоты омега-3, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и содержащиеся в лососе и грецких орехах, а также фосфатидилсерин, производимый организмом самостоятельно или получаемый, например, из сои.Витамины группы B, отвечающие за синтез нейротрансмиттеров и поддержание защитного покрытия нервных волокон, содержатся в бананах, картофеле и листовой зелени, а насытить организм магнием, улучшающим когнитивные способности, можно при помощи орехов, цельнозерновых продуктов и зеленых листовых овощей.

Не следует забывать и о витамине D, способствующем защите нейронов, а также цинке и куркумине.           


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