 

Возобновлена работа Керченской паромной переправы после перерыва из-за тумана

14.12.2023, 13:00, Разное
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Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко объявил о восстановлении работы Керченской паромной переправы после приостановки из-за густого тумана. Соответствующее сообщение было официально опубликовано в Telegram-канале министра в 09:50.

Керченская паромная переправа располагает шестью паромами, включая два железнодорожных – “Авангард” и “Конро Трейдер”, два малых автомобильных парома – “Керченский-2” и “Ейск”, а также два больших автомобильных парома – “Лаврентий” и “Мария”. Важно отметить, что работа переправы осуществляется только в светлое время суток и в зависимости от текущих погодных условий.


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