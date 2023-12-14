 

В парке “Сокольники” открылась выставка в честь волонтеров Москвы

14.12.2023, 12:45, Новости дня
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Фотовыставки под открытым небом стали уже доброй традицией для российской столицы. И декабрь не станет исключением – во многих парках города пройдут интереснейшие выставки на разные темы. А ознакомиться с направлениям волонтерского движения Москвы все желающие могут уже сегодня.

8 декабря в парке “Сокольники” открылась выставка в честь волонтеров, приуроченная ко Дню добровольца. Посмотреть интересные фотографии жители и гости столицы в левой части Фонтанной площади до 8 января 2024 года.

Представленные на стендах снимки посвящены событийному, социальному, инклюзивному, патриотическому, экологическому, культурному и спортивному и направлениям деятельности волонтеров Москвы, а также сферам охраны здоровья и общественной безопасности и обучения основам волонтерской деятельности.

Под каждым кадром размещен QR-код, с помощью которого все желающие смогут перейти на сайт “Мосволонтера” и узнать еще больше важной информации.

Кстати, волонтерское движение объединяет около 1,2 миллиона москвичей. Об этом рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

“По случаю Дня добровольца мы решили познакомить еще больше горожан с нашей деятельностью и поблагодарить волонтеров, которые каждый день в течение года доказывают, что Москва — это столица добрых дел”, – подчеркнула глава ведомства.

Посетители парка “Сокольники” смогут увидеть снимки, сделанные во время московского выпускного, фестиваля “Пасхальный дар”, акции “Вам, любимые”, сдачи донорской крови, субботника в усадьбе Архангельское, акции “Поздравь ветерана”, фестиваля “Спасская башня”, первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта, акции “Вахта памяти” и во время многих других событий, которые не обходятся без помощи добровольцев.

В Москве есть даже медиаволонтеры. На одном из кадров представитель данного направления готовит фотографии в День матери. Кроме того, на выставке представлен отдельный стенд с общей информацией о “Мосволонтере” и столичном добровольческом движении.


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