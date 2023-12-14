 

В РФ появится «РОСА-мессенджер», похожий на Telegram

14.12.2023, 11:52, Разное
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Как сообщает издание «Известия», в ближайшее время в РФ появится мессенджер, который выступит в качестве аналога Telegram и будет отличаться повышенной степенью защищенности.

Предполагается, что «РОСА мессенджер», разработчиком которого является «НТЦ ИТ РОСА», станет частью мобильного устройства «Р-ФОН», позиционируемого как «отечественный iPhone», предназначенный для бизнеса и госслужащих, но при этом доступного всем категориям граждан. Официальная презентация своеобразного антишпионского российского смартфона, в рамках которой будут задействованы представители Минобороны и Минцифры, запланирована на 18 декабря.  

Отмечается, что «РОСА-мессенджер» смогут использовать обладатели не только «Р-ФОНа», но и других смартфонов.  


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