В РФ появится «РОСА-мессенджер», похожий на Telegram

Как сообщает издание «Известия», в ближайшее время в РФ появится мессенджер, который выступит в качестве аналога Telegram и будет отличаться повышенной степенью защищенности.

Предполагается, что «РОСА мессенджер», разработчиком которого является «НТЦ ИТ РОСА», станет частью мобильного устройства «Р-ФОН», позиционируемого как «отечественный iPhone», предназначенный для бизнеса и госслужащих, но при этом доступного всем категориям граждан. Официальная презентация своеобразного антишпионского российского смартфона, в рамках которой будут задействованы представители Минобороны и Минцифры, запланирована на 18 декабря.

Отмечается, что «РОСА-мессенджер» смогут использовать обладатели не только «Р-ФОНа», но и других смартфонов.