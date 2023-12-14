Комиссар НХЛ Беттмэн заявил, что «Вашингтон» не будет переезжать в Вирджинию

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн разъяснил ситуацию относительно предполагаемого переезда хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» в другой штат. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте НХЛ.

Гэри Беттмэн утверждает, что «Вашингтон Кэпиталс», в составе которого выступает капитан Александр Овечкин, не намерен переезжать в штат Вирджиния. Он подчеркнул: «Мы довольны местоположением наших франшиз. Я осведомлен о существующих слухах о предложении «Вашингтону» переместиться в Вирджинию, которая находится всего в четырех милях от их текущей арены».

В июне прошлого года появилась информация о том, что компания Monumental Sports & Entertainment, владеющая командой, вела переговоры с властями штата Вирджиния. Утверждалось, что это предложение могло затронуть как хоккейную команду «Вашингтон Кэпиталс», так и баскетбольные клубы «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Мистикс», которые также находятся в собственности этой компании.

В составе «Вашингтон Кэпиталс» выступают три российских хоккеиста, включая капитана Овечкина, защитника Александра Алексеева и нападающего Евгения Кузнецова. Новое решение остаться в Вашингтоне обеспечит им долгосрочную привязанность к городу и клубу.