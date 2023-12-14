 

Собянин сообщил о сбитых в Наро-Фоминском городском округе беспилотниках

14.12.2023, 11:35, Новости дня
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В ночь на 14 декабря в Наро-Фоминском городском округе Московской области сбили летевшие к Москве беспилотники. Два дрона уничтожили силами противовоздушной обороны, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб.

“Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет”, – подчеркнул Собянин.

В конце ноября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в районе города Подольска Московской области. В ночь на 19 ноября дрон сбили Богородском городском округе Подмосковья. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет.


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