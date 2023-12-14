Собянин: Южную рокаду планируют достроить в 2024 году

Готовность южной рокады составляет 89% – трассу планируется открыть в 2024 году, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Магистраль свяжет 24 района с населенем около 2,7 миллиона человек, уточнил градоначальник.

Из восьми участков четыре полностью готовы, на остальных работы вышли на финишную прямую. Так, отрезок от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка построен на 65%, участок от Подольской улицы до Курьяновской набережной реконструирован на 76%, а от улицы Марьинский Парк до МКАД – на 98%.

Строители реконструируют дороги и съезды, готовят очистные сооружения, переходы, канализацию и освещение.

В 2026 году завершится строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Магистраль будет дублировать МКАД и станет основой дорожного каркаса Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).

Трасса протянется по прямой на 22,5 километра и свяжет четыре магистрали. Готовность составляет более 70%.

Продолжается реконструкция развязок на МКАД. Работы завершены на 20 объектах. Также обновляется прилегающая улично-дорожная сеть. Для пешеходов строят подземные и надземные переходы.

В Москве с 2011 года построили более 1,2 тысячи километров дорог. Введено в эксплуатацию 359 искусственных сооружений.