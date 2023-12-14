 

Минсельхоз поручил птицеводам вывести породу кур, несущих яйца стоимостью не выше 70 рублей за десяток

14.12.2023, 11:33, Разное
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На селекторном заседании Минсельхоза глава ведомства Дмитрий Патрушев обратил внимание присутствующих на ситуацию, сложившуюся на рынке куриных яиц.

Удорожание важнейшего пищевого продукта на 30 процентов, согласно заявлениям производителей, было связано с ростом стоимости импортных кормов.

– Несмотря на тот факт, что удорожание носит рыночный характер, его иначе как диверсией против российского народа не назовёшь, – подчеркнул министр. – Президент дал поручение нам всем разработать механизм снижения цен на куриные яйца, любые методы хороши, даже если понадобится проводить 24 часа в петушатнике.

Для реализации мер по стабилизации цен в бюджете на 2024 года выделят 700 млн рублей на закупку элитных петухов породы Леггорн, считающихся самыми высокопродуктивными в своём виде. Это позволит сэкономить на кормах и в то же время увеличить количество яиц. Вместе с этим ещё 100 млрд рублей выделят генетикам из Сколково – им поручат вывести породу несушек, наименее прихотливых к питанию.

– Себестоимость одного яйца должна не превышать 7 рублей, а десятка – 70 рублей, – настоял Патрушев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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