Минсельхоз поручил птицеводам вывести породу кур, несущих яйца стоимостью не выше 70 рублей за десяток

На селекторном заседании Минсельхоза глава ведомства Дмитрий Патрушев обратил внимание присутствующих на ситуацию, сложившуюся на рынке куриных яиц.

Удорожание важнейшего пищевого продукта на 30 процентов, согласно заявлениям производителей, было связано с ростом стоимости импортных кормов.

– Несмотря на тот факт, что удорожание носит рыночный характер, его иначе как диверсией против российского народа не назовёшь, – подчеркнул министр. – Президент дал поручение нам всем разработать механизм снижения цен на куриные яйца, любые методы хороши, даже если понадобится проводить 24 часа в петушатнике.

Для реализации мер по стабилизации цен в бюджете на 2024 года выделят 700 млн рублей на закупку элитных петухов породы Леггорн, считающихся самыми высокопродуктивными в своём виде. Это позволит сэкономить на кормах и в то же время увеличить количество яиц. Вместе с этим ещё 100 млрд рублей выделят генетикам из Сколково – им поручат вывести породу несушек, наименее прихотливых к питанию.

– Себестоимость одного яйца должна не превышать 7 рублей, а десятка – 70 рублей, – настоял Патрушев.

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