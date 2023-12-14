 

Мнение: Слово президента

14.12.2023, 11:10, Разное
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Президент России Владимир Путин сегодня поговорит с населением страны. Чтобы население не пропустило разговор, чиновничество по всей стране рекламировало «прямую линию».

Как могло, так и рекламировало. Но очень старалось.

На Камчатке в рекламно-пропагандистком угаре Владимира Путина «назначили» героем сериала  «Слово пацана» .

Креативно, конечно, задорно. Но… Не пойму, какую идею заложили авторы в постер? Что Владимир Путин – главный пацан страны? Потому что Россия – это страна пацанов и чушпанов? Или намекнули, что настоящий пацан  может прогнать чушпанам любое фуфло? Потому что пацан не врет только пацанам?

В общем, нет у меня ответов на эти вопросы, но переживаю, нет ли в постере оскорбления президента России?

Источник: Ирек Муртазин


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