Мнение: Слово президента
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Президент России Владимир Путин сегодня поговорит с населением страны. Чтобы население не пропустило разговор, чиновничество по всей стране рекламировало «прямую линию».
Как могло, так и рекламировало. Но очень старалось.
На Камчатке в рекламно-пропагандистком угаре Владимира Путина «назначили» героем сериала «Слово пацана» .
Креативно, конечно, задорно. Но… Не пойму, какую идею заложили авторы в постер? Что Владимир Путин – главный пацан страны? Потому что Россия – это страна пацанов и чушпанов? Или намекнули, что настоящий пацан может прогнать чушпанам любое фуфло? Потому что пацан не врет только пацанам?
В общем, нет у меня ответов на эти вопросы, но переживаю, нет ли в постере оскорбления президента России?
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Источник: Ирек Муртазин
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