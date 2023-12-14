 

Установлена связь между кокосовым маслом и развитием сахарного диабета

14.12.2023, 10:45, Разное
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Как сообщает издание Journal of Functional Foods, употребление кокосового масла, как показали результаты исследования на мышах, приводит к увеличению веса и развитию резистентности к инсулину.

В ходе исследования первая группа грызунов ежедневно получала кокосовое масло, калорийность которого была эквивалентна одной столовой ложке для взрослого человека, в кто время как вторая группа выступала в качестве контрольной. В итоге выяснилось, что кокосовое масло внесло изменения в гормональный фон и привело не только к набору веса, нарушив работу механизмов, обеспечивающих способность таких гормонов, как лептин и инсулин, регулировать чувство сытости и уровень сахара в крови, но и к воспалению головного мозга у мышей из первой группы.

Стоит отметить, что исследователи вовсе не призывают полностью отказаться от кокосового масла, но суточную дозу данного продукта следует, по возможности, подбирать при помощи диетолога.         


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