Установлена связь между кокосовым маслом и развитием сахарного диабета

Как сообщает издание Journal of Functional Foods, употребление кокосового масла, как показали результаты исследования на мышах, приводит к увеличению веса и развитию резистентности к инсулину.

В ходе исследования первая группа грызунов ежедневно получала кокосовое масло, калорийность которого была эквивалентна одной столовой ложке для взрослого человека, в кто время как вторая группа выступала в качестве контрольной. В итоге выяснилось, что кокосовое масло внесло изменения в гормональный фон и привело не только к набору веса, нарушив работу механизмов, обеспечивающих способность таких гормонов, как лептин и инсулин, регулировать чувство сытости и уровень сахара в крови, но и к воспалению головного мозга у мышей из первой группы.

Стоит отметить, что исследователи вовсе не призывают полностью отказаться от кокосового масла, но суточную дозу данного продукта следует, по возможности, подбирать при помощи диетолога.