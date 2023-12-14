 

Росстат: ВВП РФ за девять месяцев вырос на 3%

14.12.2023, 10:40, Разное
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В 2023 году российская экономика продемонстрировала существенный рост ВВП, об этом говорят данные Росстата. По итогам первых девяти месяцев этого года ВВП страны вырос на 3%, а в третьем квартале даже на 5,5%, сравнивая с аналогичным периодом предыдущего года.

Следует отметить, что значительную долю этого прироста обеспечили отрасли военно-промышленного комплекса, благодаря значительным инвестициям из государственного бюджета. Это позволило компенсировать влияние санкций на экономику, отмечает Reuters.

Минэкономики в сентябре оценивало рост ВВП на 2,8% в 2023 году, но глава ведомства Максим Решетников в начале декабря сообщил, что рост будет выше этой оценки и составит 3,5%. Эту же оценку подтвердил и президент Владимир Путин.

Эти данные свидетельствуют о том, что российская экономика продолжает укрепляться, несмотря на вызовы, с которыми она сталкивается. Рост ВВП важен для страны и может создать благоприятные перспективы для будущего.


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