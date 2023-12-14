Hе нужно множить иллюзии, Украина не вернёт границы 1991 года — экс-полковник бундесвера

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Запад допустил просчёты в оценке России, возможностей её ВПК и готовности Глобального Юга соблюдать санкции. Вольфганг Рихтер, полковник бундесвера в отставке, считает, что нужно трезво взглянуть на ситуацию, без иллюзий, что Украина добьётся максимальных целей. В эфире Die Welt Рихтер советует подумать над «стратегией выхода», которая, с одной стороны, учитывала бы реальность, трудности, с которыми столкнулся Запад, а с другой стороны — интересы Украины, ведь именно её солдаты гибнут, и её инфраструктура уничтожается.

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, экс-полковник бундесвера: Это означает, говоря прямо, что ситуацию надо оценивать ясно и трезво. Необходимо сравнить ресурсы обеих сторон. Мы неправильно оценили ресурсы РФ и недооценили устойчивость российской оборонной промышленности, а также, возможно, переоценили то, насколько Глобальный Юг согласен с санкциями Запада. То есть сейчас нужно это учитывать. Трезвая оценка ситуации, в конце концов, приводит к необходимости поиска стратегии выхода.

Вы только что упомянули Европу. В последнее время здесь, в Германии, люди, конечно, тоже гордятся тем, что являются одними из самых важных спонсоров Украины. Но если посмотреть только на цифры, то ту часть, которую вносит США, компенсировать невозможно. Мы здесь уже подходим к пределам (возможностей. — ИноТВ). Для Европы это представляет гораздо большую опасность. Неужели тут об этом было слишком мало мыслей, слишком мало планов о том, что означало бы это для нас, если США теперь поменяют курс?

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, экс-полковник бундесвера: Я всё же думаю, что в западных столицах осознают этот риск, что они делают всё возможное, чтобы улучшить помощь, и что они не заполнят пробел, который могут оставить после себя американцы. Это очевидно. У нас есть пример обещания ЕС поставить боеприпасы, один миллион артиллерийских снарядов определённого калибра в течение года. За шесть месяцев нам удалось доставить только 300 000. И маловероятно, что остальные 700 тысяч будут доставлены в ближайшие полгода.



Это означает, что мы должны чётко осознать, что существуют экономические ограничения, а также политические риски. Поэтому я и сказал, что, с одной стороны, конечно, и дальше будет необходимо поддерживать украинцев, чтобы они могли защитить себя, но также не следует множить иллюзии, что победа – это максимально возможная цель, что это восстановление всей территориальной целостности 1991 года. Всё, что равносильно продлению войны без чёткой перспективы победы или стратегии выхода, на самом деле безответственно, потому что, в конце концов, это будет во вред украинцам. Гибнут украинские солдаты, и разрушается украинская инфраструктура. Поэтому нам нужен трезвый взгляд на стратегию выхода, которая, конечно же, сохранит суверенитет и независимость Украины.



Полковник в отставке Рихтер, благодарю вас за оценку сегодняшнего непростого визита президента Зеленского в США.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2023 года.