 

WSJ: Apple не позволит посторонним получить полный доступ к чужому iPhone

14.12.2023, 8:20, Разное
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В свежей бета-версии операционной системы iOS 17.3 компания Apple внедрила дополнительные меры защиты для устройств iPhone в случае утери пароля. Об этом пишет Wall Street Journal.

Ранее WSJ рассказали о росте краж iPhone в барах и других общественных местах, там злоумышленники узнавали коды Apple ID и затем воровали смартфоны, блокируя доступ прежних владельцев и меняя пароли.

Теперь в iOS 17.3 есть несколько мер для борьбы с этой проблемой. Доступ к сохраненным паролям теперь будет требовать идентификации пользователя через Face ID или Touch ID для подтверждения личности.

Изменение конфиденциальных настроек, включая смену пароля Apple ID, будет сопровождаться одним часом задержки в целях обеспечения безопасности. Однако в случае, если iPhone находится дома или на рабочем месте законного владельца, эта задержка не будет применяться.

Кроме того, с включенной защитой без биометрической идентификации нельзя будет выключить режим отслеживания устройства при утере, удалять настройки, использовать сохраненные в Safari платежные реквизиты, подавать заявки на выпуск новой Apple Card и просматривать имеющиеся виртуальные карты.


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