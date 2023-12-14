Украину ждёт суровая зима из-за обстрелов Россией гражданской инфраструктуры

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Визит Зеленского в Вашингтон оказался безрезультатным, поскольку ему не удалось убедить республиканцев в конгрессе США о выделении дополнительного финансирования Киева, передаёт CNN. Личные обращения Зеленского больше не оказывают прежнего влияния на слушателей. Теперь же провальная попытка выпросить деньги у американских конгрессменов обернётся для Украины суровой зимой и расколом национального единства внутри страны.



AP

Чуть больше года назад, стоя рядом со своим украинским коллегой в Белом доме, президент США Джо Байден пообещал американскую поддержку Украины «столько, сколько потребуется». Это обязательство он неоднократно повторял на протяжении 22 месяцев украинского конфликта, напоминает телеканал CNN.

Однако во время очередного визита Владимира Зеленского в Вашингтон при резко изменившихся обстоятельствах Байден пообещал, что США будут предоставлять критически важное вооружение и военную технику Киеву «столько, сколько смогут». Похоже, что смена формулировок оказалась неслучайна, а лишь подтверждает сложившуюся реальность.

Дело в том, что американская поддержка Украины не является ни гарантией, ни бессрочным обязательством, и теперь Украину ждёт суровая зима, усугубляемая угасающей перспективой получить финансирование от Капитолийского холма, и это пугает.

Представители администрации Байдена заявляют, что Украина должна изменить свою военную стратегию в наступающем году, если она хочет отбросить российские войска и обеспечить себе более выгодную позицию на будущих мирных переговорах, когда придёт время.

Некоторые американские чиновники были разочарованы тем, что Украина затянула с началом контрнаступления, что позволило РФ значительно укрепить свои оборонительные линии. В настоящее время военное командование США и Украины пришли к согласию, что ВСУ перейдут к сосредоточению усилий на удержании подконтрольных ей территорий и их укреплению до такой степени, чтобы ВС РФ не смогли захватить их силой, подчёркивает CNN. Однако это не долгосрочное решение, поскольку российская армия будет продолжать наносить удары по украинским позициям и иметь возможность пополнять свои ряды и перевооружаться, чего не может Украина.

Нынешний визит Зеленского в Вашингтон разительно отличался от его поездки в американскую столицу год назад. Исчезла двухпартийная поддержка, а вместо оваций, развёртывания украинских флагов и заверений конгресса о выделении большего количества вооружений Киеву Зеленский столкнулся с республиканцами, которые не собираются одобрять финансирование Киева, пока не произойдёт ужесточение американского иммиграционного законодательства.

Байден пытался подбодрить своего украинского гостя во время переговоров в Овальном кабинете, говоря Зеленскому, что не хочет, чтобы тот потерял «надежду». Однако к тому времени уже стало ясно, что личные обращения Зеленского, которыми он когда-то так успешно пользовался на протяжении почти двух лет конфликта, больше не имеют прежнего веса.

Даже Зеленский, похоже, признал реальность во время своей совместной пресс-конференции с Байденом, а сам визит оказался для него ещё более важным на фоне первых реальных трудностей в национальном единстве внутри Украины с начала вооружённого конфликта, резюмирует CNN.