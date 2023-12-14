В ООН предупредили о долгосрочных побочных последствиях вторжения России в Украину

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) предупредило о долгосрочных побочных последствиях широкомасштабного вторжения России в Украину.

– Последствия продолжающихся нападений на гражданские объекты, нарушений прав человека и страданий мирного населения, свидетелями которых мы являемся сегодня, будут ощущаться еще поколениями, – заявила Даниэлла Белл, глава миссии УВКПЧ в Украине. – От войны пострадал практически каждый аспект общественной жизни – от образования и здравоохранения до экономики и социальной структуры, что нанесло долгосрочный ущерб социальной, экономической и политической структуре Украины.

В опубликованном во вторник докладе говорится о том, что в период с августа по ноябрь 2023 года погибли 576 человек, 1864 – получили ранения. 86 процентов от общего числа жертв среди мирного населения зафиксировано на территории, находящейся под контролем Украины.

В докладе УВКПЧ отмечается, что гражданские лица в основном гибли в результате обстрелов из реактивных систем залпового огня вблизи линии фронта. Четверть смертей среди гражданского населения была вызвана обстрелами удаленных от фронта районов баллистическими ракетами, которые используют российские вооруженные силы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число жертв среди мирного населения в целом сократилось благодаря эвакуации гражданских лиц из прифронтовых районов и эффективным системам противовоздушной обороны Украины. Однако ситуация с правами человека не улучшается.

– За последние четыре месяца были зафиксированы серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, – отметила Белл, упомянув о пытках, сексуальном насилии, умышленных убийствах, произвольных задержаниях и других злоупотреблениях.

Масштабные разрушения гражданской инфраструктуры, включая энергетические и зерновые объекты, а также «заражение» большой территории минами будут иметь долгосрочные негативные последствия для функционирования страны.

По мере продолжения войны, заявили в УВКПЧ, Российская Федерация, в нарушение международного гуманитарного права, навязывает свои собственные правовые, политические и административные системы на оккупированных ею территориях. Согласно международному праву, оккупирующая держава должна сохранять статус-кво, насколько это возможно. Вместо этого Российская Федерация действует как суверенная власть на оккупированной территории, проводя «выборы», назначая российских судей, применяя российское законодательство и призывая украинских мужчин на службу в российские вооруженные силы, отметили в УВКПЧ.

В докладе содержится призыв к РФ обеспечить скорейшее возвращение всех депортированных и перемещенных лиц, включая детей и инвалидов; воздержаться от изменения статуса детей, перемещенных из Украины, включая их гражданство и законных опекунов.

В результате авиаудара по Киеву в среду утром десятки мирных жителей получили ранения, в том числе дети. Это уже третья атака на Киев, столицу Украины, менее чем за неделю, отметил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Согласно имеющимся данным, по меньшей мере в четырех из 10 районов столицы повреждена критическая инфраструктура, в том числе жилые дома, больница и детский сад. Также пострадали системы водоснабжения и электроснабжения, но властям удалось быстро восстановить эти жизненно важные объекты.

– Гуманитарные партнеры оперативно мобилизовали экстренную помощь, раздали одеяла и обеспечили сотни людей горячим питанием, – сообщил пресс-секретарь ООН, выступая на брифинге в Нью-Йорке. – Людям также оказывают психосоциальную и медицинскую помощь и юридическую поддержку, пострадавших регистрируют для получения денежной помощи.

ООН помогает разместить людей, оставшихся без крыши над головой. Кроме того, были созданы пункты, где пострадавшие могут согреться.

Из-за кибератаки на одного из крупнейших операторов мобильной связи Украины миллионы людей в настоящее время не имеют доступа к системе оповещения о воздушной тревоге в Киевской области, а также в некоторых северных и центральных районах страны. Об этом, по словам Дюжаррика, сообщают власти Украины.

– Еще раз подчеркиваем, что преднамеренные нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, в том числе [международное право защищает] телекоммуникации и другую инфраструктуру, которая помогает людям быть информированными и обеспечивает их безопасность во время войны, – сказал пресс-секретарь ООН.