ЕС пытается втянуть Британию в потенциальный конфликт с Россией на Украине

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Брюссель пытается вернуть Лондон в свою сферу влияния с помощью договора об оборонном союзе, заявил в интервью YouTube-канала Redacted британский политик и бизнесмен Джим Фергюсон. По его словам, подобное соглашение позволит ЕС взять под полный контроль вооружённые силы и спецслужбы Соединённого Королевства, которые впоследствии могут быть использованы в противостоянии с Москвой.

Неужели британских и американских солдат вскоре отправят на Украину для борьбы с Россией? Политики предупреждают, что каверзное торговое соглашение, называемое Постоянным структурированным сотрудничеством — сокращёно PESCO, — может быть использовано для того, чтобы вернуть Великобританию обратно в ЕС посредством военного сотрудничества.

Джим Фергюсон — бывший кандидат в депутаты, бизнесмен и предприниматель из Великобритании. Он бьёт тревогу по поводу этой проблемы. Большое спасибо, что присоединились к нам.

ДЖИМ ФЕРГЮСОН, британский бизнесмен: Рад участвовать в вашей программе, Натали. Спасибо за приглашение.

Итак, можете ли вы объяснить то, что происходит? По вашим словам, Урсула фон дер Ляйен замышляет способ вернуть Великобританию, чтобы создать армию, которая затем отправит солдат на войну, сухопутную войну против РФ или кого-либо ещё, верно? Можете ли вы это объяснить?

ДЖИМ ФЕРГЮСОН: Да, совершенно верно. Прежде всего, я думаю, важно отметить, что война Украины против России, обернулась катастрофой. Я имею в виду, что в этой бессмысленном конфликте погибли от 600 до 700 тысяч украинских солдат. И он идёт не по тем причинам, которые декларируются. На нём отмываются деньги, и происходит много других вещей.

Но в первую очередь, Натали, меня беспокоит то, что Урсула фон дер Ляйен, по сути, рассматривает возможность подчинить себе все вооруженные силы государств-членов Европейского Союза. То есть она хочет установить над всеми ними абсолютный контроль.

Неправильно называть организацию армией ЕС. Речь идёт об оборонном союзе. И вы совершенно правы, говоря о PESCO, и через минуту я объясню, что оно значит, поскольку люди понимают его неправильно.

Однако что действительно важно, так это то, чего они (европейские чиновники. — ИноТВ) добиваются. А это включает британские силы ядерного сдерживания. То есть, немцы, Урсула фон дер Ляйен и её друзья в Германии и Брюсселе будут командовать британским подводными лодками, вооружёнными баллистическими ракетами «Трайдент», а также армией, Королевскими ВВС и флотом.

Но всё ещё гораздо хуже, потому что им также нужен контроль над органами государственной безопасности, которые в совокупности известны как секретная разведывательная служба или SIS. Сюда входят наши служба внутренней безопасности (MI5) и служба внешней разведки (MI6). Кроме того, она включает в себя Центр правительственной связи в Челтнеме, который является глобальным постом перехвата информации и имеет дело с очень конфиденциальными сообщениями.

Это (PESCO. — ИноТВ) также коснется сил правопорядка. Так что на этом дело не остановится. Фактически это будет распространяться и на полицейские и командные структуры. Удивительно то, что это также затронет промышленность с единым пунктом управления, контролируемым Брюсселем.

Дата публикации 13 декабря 2023 года.