Рупор кремлевской пропаганды: Главный враг на планете Земля

Занимательное самозаголение русофоба Чхартишвили (Акунина)

Главный враг на планете Земля

Акунин считает, что «Российская Федерация – самый главный враг на планете Земля», поэтому есть мысли переформатировать ее в конфедерацию, раздробив на «150 осколков».

Писатель рассказал, с каким презрением относится к российской армии, где «служат отстои общества», и тем самым происходит «отрицательная селекция». По его подсчетам, в России всего 10% «орков», и есть достаточно деятелей культуры и блогеров, которые могут промывать сознание россиян, как это делает он сам: «Я это делаю постоянно! Через книги, публичные выступления. Я открыл вот недавно сайт, в котором я активно работаю с читателями».

Борис Акунин рассказал, что как истинный «хороший русский», организовал вместе с Михаилом Барышниковым и Сергеем Гуриевым* сбор средств для нужд Украины и на «всякие протесты» России. А еще он оправдывает террористов из РДК, называя их «освободительной армией»

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Между тем опусы этого персонажа спокойно продаются в российских книжных магазинах и приносят ему доходы, с которых он финансирует ВСУ и коллаборационистов устраивающих теракты в России.

PS. Между тем, нам длительное время рассказывали, что врагов народа придумал Сталин. Сейчас же настало прекрасное время, когда их можно наблюдать предметно и во всей красе.

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