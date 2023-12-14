Личное: “Купила спорткар и пошла инструктором в стрелковый клуб”

Бывают письма, где все однозначно, где у задачи, которая мучает автора может быть только одно решение, причем очевидное всем.

Но и в таких однозначных ситуациях некоторые авторы умудряются сделать все наоборот и совершить ошибки.

Как думаете, друзья, почему так бывает?

rrose_celavy

Здравствуйте, Эволюция

Помогите пожалуйста. Я на четвертой неделе беременности и запуталась.

Полгода назад я разошлась с И. В третий и последний раз. Каждый раз мы расходились больно и с драмой. Я была с ним четыре года, но он меня не позвал замуж, не считая того, что я периодически щипцами вытягивала. Я до сих пор вспоминаю, как все стремительно началось и как я сильно влюбилась. Мне грустно, что у нас не получилось. У меня до сих пор проскакиваю мысли, не написать ли ему , что я люблю его. Разошлись из-за наркотиков и алкоголя, я не смогла терпеть дольше. Но вот начало отношений вспоминаю с грустью, до сих пор болит.

(Хватило бы только наркотиков, чтобы решение было однозначным: перекреститься и забыть. А там еще и отсутствие перспектив. Но автор ломает голову, как поступить, хотя жизнь уже поступила за нее)

Когда мы разошлись, я сменила работу, купила спорт кар и пошла инструктором в стрелковый клуб. Так же пытаюсь развивать свой маленький бизнес, недавно сняла помещение под него в центре города. Мне кажется иногда, я пытаюсь найти ту же остроту ощущений, которая была с И. И поэтому меня может иногда заносить. Иногда мне кажется, я сделаю что-то дурное. Разобью машину или уйду в эскорт.

Я беременна от Б. С Б мы познакомились на сайте 5 месяцев назад. Б очень хороший парень. В нем нет вообще ничего такого разрушительного, что есть в И и от чего я теряла голову. Поэтому мне с ним иногда бывало скучновато. Но очень стабильно. Мы живем в 3 часах езды друг от друга. У него бизнес в Бельгии, у меня в Амстердаме. Мы встретились в ноябре на уикенд, это та ночь, когда я забеременела. Я не знала. Я как раз в это время начала стрессовать из-за работы, и из-за бизнеса, я начала работать 7/7. В свободное время я чиню машину (Олд таймер, требует много внимания, а я как раз инженер в этой сфере и мне очень интересно чинить машину самой ). Я поняла, что не хватает мне внутренней мотивации проводить время с Б. Я трачу два часа на дорогу, чтобы увидеть его, и потом постоянно думаю о работе, бизнесе, проблемах. И сижу с ним напряженная, не могу расслабиться. Мы два дня назад поговорили, и вроде как оба сказали, что было бы хорошо видеться чаще, но у нас обоих все сложно с расписанием. И что может через пару месяцев все изменится.

А на следующий день я узнала, что беременна. Написала Б. Он сразу приехал, мы провели вечер вместе. Он не давит на меня, говорит, что мне решать. Поддерживает. Но сказал, что идеальным решением были бы узнать друг друга получше, а потом уже заводить детей. И я понимаю его полностью, ведь за день до этого я сказала ему, что нужно подождать с этими отношениями. Я наверное была бы не против вот прямо сейчас родить, раз такая ситуация, финансы вроде есть , и я чувствую , что меня сносит совсем не в ту сторону. А ребенок поможет найти покой, мне кажется. Но я не одна в этой ситуации, и не могу, думаю, решать одна за мою жизнь и жизнь Б. И я боюсь, что опять заскучаю, не удержусь, и снесет меня куда-то из семейной жизни.

(Решать за Б. не надо, надо решать за себя и своего ребенка, а Б. пусть решит сам. И вот если решать за ребенка, то ответ понятен: он возник, чтобы жить, а не умирать. А у матери в данном случае нет оснований, чтобы сомневаться, давать ли ему жизнь: ни болезней, ни тяжелой нужды, ни семерых по лавкам)

В пятницу приедет И за вещами( сегодня написал, что приедет лично, раньше хотел отправить грузовик ). И если я его увижу, то могу не сдержать эмоций.

У меня еще есть 4 недели, чтобы сделать медикаментозный аборт. Я боюсь, хотя врачи здесь говорят, что это неопасно.

(Конечно это опасно, причем со всех сторон. Это может привести к бесплодию, это непременно приведет к сожалениям, не говоря обо всем остальном)

Как мне лучше поступить ? В ситуации с Б тоже . Я не уверена в моих чувствах к нему, не могу ему дать пока той любви и заботы, которую хотелось бы. Меня держит прошлое и страх. А он очень хороший человек и я не хотела бы с ним поступать плохо. Не знаю, что делать.

(Сказать спасибо шансу, который дала вам судьба: выбраться из хаоса, из любовной аддикции и взять на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь своего ребенка)

Спасибо, что прочитали…