 

В Австралии создали шапочку с ИИ, преобразовывающую мысли в текст

14.12.2023, 3:40, Разное
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Австралийские ученые, представляющие Сиднейский технологический университет, создали шапочку с искусственным интеллектом, способную считывать мысли человека и преобразовывать их в текст.

Экспериментальная система Brain GPT, использующая программное обеспечение DeWave, анализирует электрические импульсы, поступающие от мозга человека, и распознает сигналы, соответствующие конкретным словам и фразам. Разработчики отмечают: «Например, когда вы думаете о том, чтобы сказать «привет», ваш мозг посылает определенные сигналы. DeWave узнает, как эти сигналы связаны со словом «привет», видя множество примеров этих сигналов для разных слов или предложений».

На данный момент система демонстрирует точность в 40%, но ученые испытывают твердую уверенность в том, что смогут довести этот показатель до отметки в 90%.   


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