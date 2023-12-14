В том, что антироссийские санкции не работают, «заслуга» не только Китая, но и западных компаний

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Евросоюз осуждает китайские компании, которые якобы поставляют в Россию критически важные технологии, используемые в военной промышленности. Однако ключевые компоненты для ряда российских систем вооружений производятся на Западе, подчёркивает Focus. Так, ведущим производителем «высокоприоритетных товаров для поля боя», которые поставляются в Россию, оказалась американская компания Intel.



AP

Европейский союз грозится публично осудить более чем дюжину китайских компаний на этой неделе, пишет немецкий журнал Focus. Эти компании якобы поставляют критически важные технологии, которыми оснащается российская военная промышленность.

Однако удивительно то, что при этом ключевые компоненты, используемые в российском арсенале, производят западные компании. Они входят в число так называемых товаров двойного назначения и других передовых продуктов, которые, несмотря на санкции, всё ещё можно найти в российских ракетах «Калибр», беспилотниках «Орлан» и вертолётах Ка-52 «Аллигатор».

Какая же компания является ведущим производителем так называемых высокоприоритетных товаров для поля боя, которые поставляются в Россию и которые западная коалиция хочет прекратить? По мнению экспертов по санкциям Киевской школы экономики, это Intel. Американский полупроводниковый гигант снова стал лидером в этой сфере. За ним следуют китайская Huawei и американские компании Analog Devices, AMD, Texas Instruments и IBM.

Российский импорт микроэлектроники, систем беспроводной и спутниковой навигации и других критически важных деталей, попавших под санкции, почти достиг довоенного уровня, говорится в готовящемся докладе аналитического центра Киевской школы экономики. Ежемесячный показатель за первые девять месяцев этого года составляет $900 млн.

Это говорит о том, что хотя западные санкции, введённые после начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года, оказали временное воздействие, Москве и её помощникам в значительной степени удалось изменить конфигурацию цепочек поставок — с помощью Китая, Гонконга и стран, расположенных на заднем дворе России, таких как Казахстан и член НАТО Турция, отмечает Focus.

Элина Рибакова, руководитель международной программы Киевской школы экономики, призывает западный частный сектор к большей подотчётности. Он должен быть обязан отслеживать свою продукцию по всей цепочке создания стоимости до конечного пункта назначения — подобно тому, как после кризиса 2008 года банки были вынуждены ужесточить контроль за отмыванием денег и проверкой клиентов. Частный сектор должен обеспечивать соблюдение и выполнение санкций.

В ответ на запрос компания Intel заявила, что все поставки в Россию и Белоруссию прекращены и что она соблюдает санкции и меры экспортного контроля, введённые против обеих стран США и их союзниками, пишет немецкий журнал Focus.