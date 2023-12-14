Диетолог Червони рассказал о полезных свойствах груш

Как заявил американский диетолог Бет Червони, представляющий клинику Кливленда, груши не только обладают уникальным вкусом, но и выступают в качестве источника целого ряда полезных свойств, способствуя оздоровлению сердечно-сосудистой системы и кишечника.

Включение груш в рацион позволяет минимизировать риск развития диабета второго тапа, а высокая степень содержания клетчатки, которой в одном плоде содержится 20% от суточной нормы, нормализует работу кишечника и улучшает пищеварение. Содержащиеся в грушах флавоноиды снижают воспалительные процессы в организме и минимизируют степень риска развития целого ряда опасных заболеваний, включая онкологические.

Кроме того, фрукты богаты веществами, снижающими уровень холестерина и кровяное давление, а также защищающими от ишемической болезни сердца.