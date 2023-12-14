В США испытали систему радиоэлектронной борьбы AOEW для ВМС

Как сообщает издание Breaking Defense, компания Lockheed Martin провела испытания системы радиоэлектронной борьбы Advanced Off-Board Electronic Warfare, разработанной специально для Военно-морских сил Соединенных Штатов.

Предназначенная для установки на палубные вертолеты MH-60R и MH-60S Seahawk, система может действовать как самостоятельно, так и совместно с оборудованием боевых кораблей, обнаруживая и подавляя различные угрозы.

Обозреватели отмечают, что систему РЭБ AOEW, установленную на вертолет MH-60R, испытали на авиабазе Патуксент-Ривер, уточнив, что в разработку комплекса, способного подавлять сигналы управления ракет, было инвестировано 325 миллионов долларов.