Как хорошо выглядеть, даже если мы себя плохо чувствуем: ответы на извечный женский вопрос

Простуда может негативно повлиять на ваш внешний вид и настроение, однако это не означает, что вы должны забыть о себе. Следуя простым приемам по уходу за собой, вы сможете сохранить свой образ и чувствовать себя уверенно, даже когда вы болеете. Вот несколько основных советов, как выглядеть привлекательно, даже если вы плохо себя чувствуете.

Яркие красивые глаза

Легкий макияж может скрыть признаки простуды. Украсьте внутренние уголки красных глаз мягкими тенями персикового цвета. Используйте карандаш-лайнер, соответствующий тону вашей кожи, по краю нижнего века, чтобы скрыть покраснение и сделать глаза выразительней.

Как скрыть красноту вокруг носа

Корректор мятно-зеленого цвета скроет покраснения вокруг заложенного носа. Вбейте его похлопывающими движениями вокруг ноздрей, стараясь хорошо растушевать. Затем поверх зеленого корректора нанесите консилер, соответствующий тону вашей кожи.

Максимальная влажность

Во время простуды организм обезвожен. Даже если ваша кожа сухая, вы все равно можете получить яркий и здоровый цвет лица. Нанесите насыщенный увлажняющий крем на кожу, пока она еще влажная. Он поможет удерживать влагу. Если кожа очень сухая, можно протереть ее тампоном, смоченным в оливковом масле.

Освежите цвет лица

Чтобы оживить цвет лица, нанесите кремовые румяна на скулы и мягко растушуйте их, направляясь к вискам. Это придаст вашей бледной коже свежесть и сияние. Также, добавьте немного бронзатора на выдающиеся части лица – нос, подбородок и лоб – чтобы придать образу больше теплоты и глубины.

Губы

Если ваши губы сухие и потрескавшиеся, у вас может возникнуть соблазн сорвать шелушащуюся кожу, но косметологи говорят, что это плохая идея. Нанесите бальзам для губ на основе вазелина или увлажняющий крем, чтобы удерживать влагу до тех пор, пока губы не заживут.

Не допускайте обезвоживания

Употребление достаточного количества воды важно для поддержания общего здоровья. Она уменьшает сухость и раздражение кожи, предотвращает появление морщин. Вода очищает организм от токсинов, которые могут вызвать такие проблемы как акне и экзема.

Когда тело хорошо увлажнено, оно может лучше регулировать температуру, что предотвращает перегрев. Употребление достаточного количества воды поддерживает здоровье кожи, сохраняя ее увлажненной, чистой и свободной от токсинов. Также на время болезни откажитесь от кофеина.

Как снять отечность

Чтобы предотвратить отечность глаз по утрам, спите на двух подушках. Дополнительная высота может уменьшить отек. Или попробуйте наложить компресс с замороженным гелем или кубики льда под глазами на 15 минут. Заверните кубики льда в бумажное полотенце и положите в пакет.

Как очистить инструменты

Необходимо тщательно мыть все инструменты, которыми вы пользуетесь во время болезни. Нанесите на кисть теплую воду и каплю детского шампуня. Промывайте щетину до тех пор, пока вода не станет прозрачной, а потом дайте высохнуть на воздухе. Для дополнительной защиты протирайте кисти антибактериальной салфеткой и дайте высохнуть.

Отвлекайтесь

Носить пижаму весь день во время болезни – это так удобно, но такой домашний наряд будет постоянно напоминать вам о плохом самочувствии. Если вы хотите поднять себе настроение и отвлечься, наденьте что-нибудь красивое, например платье. Лучше, если оно будет полностью их хлопкового материала.

Используйте праймер

Чтобы тональный крем держался весь день, нанесите сначала праймер. Дайте ему впитаться в кожу примерно за 5 минут, прежде чем наносить крем. Хороший способ не дать тональному крему выглядеть слипшимся – смешать его с увлажняющим кремом. Он разжижает тональную основу, обеспечивая более легкое и естественное покрытие.