Употребление рыбы способствует развитию нервной системы детей

Как сообщает издание Microorganisms, употребление детьми рыбы минимизирует риск задержки развития нервной системы.

В ходе исследования, проведенного учеными Медицинского колледжа штата Пенсильвания, было установлено, что задержки нервного развития были вызваны именно отсутствием рыбы в рационе ребенка в возрасте одного года. Ученые уточнили, что задержка нервного развития связана также с повышенной степенью активности таких слюнных микробов, как Candidatus gracilibacteria и Chlorobi.

Особое внимание исследователи уделили тому факту, что микробное разнообразие имеет важное значение для метаболизма и усвоения длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в рыбе.